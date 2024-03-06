«Единая Россия» по всей стране поздравит женщин с 8 Марта

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Сегодня представительницы прекрасного пола участвуют во всех сферах жизни. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, партия «Единая Россия» тоже не является исключением. Женщины занимают посты секретарей первичных отделений партии, становятся волонтерами и парламентариями разного уровня. Все в стране и партии держится на их хрупких женских плечах. Об этом пишет mkset.ru.
«За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие», — добавил Андрей Турчак.
Как отметил секретарь генсовета, в 77 региональных представительствах партии пройдет акция «Твоя весна». В рамках мероприятия для жен, матерей и дочерей военнослужащих пройдут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии. В некоторых представительствах партии будут организованы фотовыставки о женщинах-волонтерах — «Героини тыла».
В период всероссийского зимнего марафона «Сила России» партия организует «Неделю женского здоровья». В рамках мероприятия запланированы консультации, лекции и тренировки.
На городских улицах активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам букеты цветов и открытки.
Как отметил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, в ходе акции планируется подарить дамам несколько десятков тысяч цветов. Он добавил, что внимание будет уделено и женщинам из семей наших Героев, которые находятся в зоне СВО.
«И будем поздравлять наших дорогих женщин-врачей, в том числе в Мариуполе, Донецке, Токмаке и городах ЛНР», — подчеркнул он.
Сайт ER.RU пишет, что в праздничный день молодогвардейцы хотят преподнести проводницам поездов дальнего следования, которые отправляются с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы, цветы и подарки.
«В преддверии всеми любимого первого весеннего праздника мы стремимся охватить поздравлениями и словами благодарности как можно больше наших дорогих женщин. Обязательно поздравим женщин — ветеранов Великой Отечественной войны и тружениц тыла, многодетных мам, врачей и медсестер, педагогов и общественных активистов.
Особое внимание уделим жёнам, матерям и вдовам военнослужащих СВО. Депутаты от партии, активистки «Женского движения Единой России» навестят их со словами благодарности, цветами и подарками от партии. Также мы записываем видеопоздравления от бойцов СВО своим женам, матерям и дочерям. Во время наших визитов с поздравлениями в семьи бойцов вместе с подарками мы передадим снятые ролики.
Традиционно будем создавать праздничное настроение на улицах городов. Активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» организуют акцию «Вам, любимые!»: на центральных улицах и площадях городов женщинам будут дарить цветы, поздравляя с праздником», — прокомментировал Вячеслав Григорьев, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края.