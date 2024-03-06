«Единая Россия» по всей стране поздравит женщин с 8 Марта

Сегодня представительницы прекрасного пола участвуют во всех сферах жизни. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. По его словам, партия «Единая Россия» тоже не является исключением. Женщины занимают посты секретарей первичных отделений партии, становятся волонтерами и парламентариями разного уровня. Все в стране и партии держится на их хрупких женских плечах. Об этом пишет mkset.ru.