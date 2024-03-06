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Экс-руководителю НПФ «Стратегия» запретили покидать Россию

Экс-руководителю НПФ «Стратегия» запретили покидать Россию

6 марта 2024, 06:39
Фото: properm.ru
Петр Пьянков вышел на свободу в феврале этого года

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил временно ограничить выезд из Российской Федерации экс-руководителю негосударственного пенсионного фонда «Стратегия» Петру Пьянкову. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на документ дела от 29 февраля.

Заявление об установлении для должника временного ограничения на выезд из Российской Федерации было подано в арбитраж 31 октября прошлого года самим НПФ «Стратегия». Ранее суд признал Петра Пьянкова несостоятельным и ввел в его отношении процедуру реструктуризации долгов. В ноябре 2023 года суд счел установление ограничения для Пьянкова слишком строгой мерой, напоминает издание.

НПФ «Стратегия» лишился лицензии в 2016 году. В 2018-м фонд был признан банкротом, а в отношении гендиректора фонда Петра Пьянкова было возбуждено уголовное дело. В 2018 году Пьянков был осуждён за хищение пенсионных резервов на сумму 220 млн руб. и легализацию 150 млн руб. — имущество фонда было выведено путём передачи юрлицам, подконтрольным гендиректору АО. Руководитель был приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн рублей. В мае 2021 года вид наказания бывшего гендиректора изменили, поэтому он отбывал наказание дома.

В декабре 2022 года Ленинский районный суд также признал Пьянкова виновным в присвоении и растрате имущества, совершённых с использованием служебного положения, в особо крупном размере. Суд приговорил Петра Пьянкова к одному году лишения свободы в колонии общего режима.

Вопрос о признании банкротом Пьянкова может быть рассмотрен не ранее 2 апреля 2024 года.

Заявление о признании Пьянкова банкротом было подано 24 января 2023 года АО «Негосударственный пенсионный фонд „Стратегия“» в лице конкурсного управляющего — государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов». Сумма долгов экс-руководителя фонда составляла 73,4 млн рублей.

Пока в отношении Пьянкова введена реструктуризация долгов — реабилитационная процедура, применяемая для восстановления платежеспособности. С согласия финансового управляющего Пьянков вправе совершать имущественные сделки, говорится в решении арбитражного суда Пермского края.

Арбитраж не нашёл оснований для удовлетворения заявления АО «НПФ „Стратегия“ в лице конкурсного управляющего ГК „АСВ“ о признании Пьянкова банкротом и реализации его имущества. Данная процедура может быть введена только в соответствии с правилами ст. 213.24 закона „О несостоятельности (банкротстве)“.

По отношению к Петру Пьянкову предпринята иная процедура, предусмотренная ст. 213.2 — реструктуризация долгов. Тем самым поддержана позиция его представителя по доверенности Антонины Пьянковой (супруги) о преждевременности признания банкротом.

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#Общество#Суд#Пьянков#Нпф стратегия#Стратегия
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