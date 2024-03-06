Экс-руководителю НПФ «Стратегия» запретили покидать Россию

НПФ «Стратегия» лишился лицензии в 2016 году. В 2018-м фонд был признан банкротом, а в отношении гендиректора фонда Петра Пьянкова было возбуждено уголовное дело. В 2018 году Пьянков был осуждён за хищение пенсионных резервов на сумму 220 млн руб. и легализацию 150 млн руб. — имущество фонда было выведено путём передачи юрлицам, подконтрольным гендиректору АО. Руководитель был приговорён к четырём годам лишения свободы в колонии-поселении и штрафу 2 млн рублей. В мае 2021 года вид наказания бывшего гендиректора изменили, поэтому он отбывал наказание дома.