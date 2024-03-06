Истомин: Почти 80% интернет-пользователей узнают новости от блогеров

Кирилл Истомин подчеркнул, что 79% россиян обращаются к блогам для получения актуальной информации. Это показывает, что блогосфера становится пространством доверия. Люди всё чаще обращаются к блогерам как к независимым источникам мнений и аналитики. 80% участников исследования убеждены, что блогеры оказывают влияние на общественное мнение, поэтому важно помнить о своей ответственности перед аудиторией.