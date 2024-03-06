Истомин: Почти 80% интернет-пользователей узнают новости от блогеров

Posted Сегодня, 15:43
Published Сегодня, 15:43
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В рамках «Медиапотока», проведенного при поддержке Министерства науки и высшего образования, «Росатома» и «Диалога», он также обсудил с представителями блогосферы перспективы развития этой сферы в России и представил результаты исследования социологического агентства «Вебер» — совместного проекта АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы», пишет 56orb.ru.
Кирилл Истомин подчеркнул, что 79% россиян обращаются к блогам для получения актуальной информации. Это показывает, что блогосфера становится пространством доверия. Люди всё чаще обращаются к блогерам как к независимым источникам мнений и аналитики. 80% участников исследования убеждены, что блогеры оказывают влияние на общественное мнение, поэтому важно помнить о своей ответственности перед аудиторией.
В ходе обсуждения Андрей Третьяков, создатель канала «Лука Ебков», ресторатор и соучредитель компании Stereo People Group, отметил, что каждый блогер должен нести ответственность за свои высказывания.
Он также добавил, что раньше анонимные каналы были популярны, но сейчас им практически не доверяют, потому что за свои слова нужно отвечать лично.
«Если я ошибаюсь, попадаю на фейковые новости, то открыто извиняюсь перед своей аудиторией. Каждый блогер должен беречь свою репутацию. Для анонимных каналов такие риски несущественны», — подчеркнул он.
Кроме того, блогер должен внимательно проверять информацию, следить за трендами и алгоритмами, постоянно развиваться, отметил один из топ-6 авторов «ВКонтакте» по версии Brand Analytics за 2023 год с ежемесячным охватом более 50 миллионов пользователей, выпускник «Мастерской новых медиа» Алексей Костыркин.
«Блогер — это важная профессия, определяющая общественное мнение. Он может делиться не только своими мыслями, но и освещать жизнь региона, его культуру», — заключил заслуженный артист Республики Адыгея, блогер-обозреватель, выпускник «Мастерской новых медиа» Адам Ачмиз.