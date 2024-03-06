Кассационный суд незначительно снизил назначенный экс-начальнику УКС Прикамья штраф

Кроме того, экс-руководителя УКС приговорили к штрафу в 15 млн рублей. Также ему запретили в течение 2,5 лет после выхода на свободу занимать должности на государственной службе. Сам бывший чиновник не признал себя виновным в получении взятки. После вынесения приговора защита Левинского сообщала, что также будет обжаловать приговор.