Кассационный суд незначительно снизил назначенный экс-начальнику УКС Прикамья штраф

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Седьмой кассационный суд общей юрисдикции в Челябинске вчера, 5 марта, рассмотрел апелляцию бывшего начальника управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрия Левинского. Виновный обжаловал приговор за взятку в размере 3 млн рублей, полученную от бизнесмена Алексея Шилова — подрядчика, работавшего сразу на нескольких объектах регионального УКС.
Журналист Properm.ru выяснил, что суд снизил размер назначенного штрафа Левинскому на 200 тыс. рублей — с 15 млн до 14,8 млн рублей. Также из приговора исключена формулировка, что экс-руководитель УКС обладал широкими властными полномочиями.
Это четвертое уголовное дело, по которому Левинский дошел до кассационной инстанции. 31 января в Ленинский районный суд поступила жалоба адвоката Игоря Менькина на приговор по делу о хищении 353 млн рублей при строительстве зоопарка в Перми.
Год назад, 7 марта, Ленинский районный суд отправил Дмитрия Левинского в исправительную колонию строгого режима на четыре года, такой срок был выбран путем сложения прошлых наказаний. Его должны были взять под стражу в зале суда.
Кроме того, экс-руководителя УКС приговорили к штрафу в 15 млн рублей. Также ему запретили в течение 2,5 лет после выхода на свободу занимать должности на государственной службе. Сам бывший чиновник не признал себя виновным в получении взятки. После вынесения приговора защита Левинского сообщала, что также будет обжаловать приговор.