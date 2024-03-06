Малый бизнес получит от КМСП 4,5 млрд рублей на лизинг оборудования

«Программа льготного лизинга, которая реализуется в рамках национального проекта, активно масштабируется, и все большее количество производств получит новое оборудование. При помощи программы будут открыты новые рабочие места, расширится линейка выпускаемой продукции, вырастут годовые обороты предприятий», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Также он отметил, что в 2023 году программу льготного лизинга запустили в новых регионах РФ, и в ее рамках было передано в лизинг оборудование на сумму в размере 119 млн рублей.