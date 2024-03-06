Малый бизнес получит от КМСП 4,5 млрд рублей на лизинг оборудования

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Средства в размере 4,5 млрд рублей будут выделены в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», заявки подаются через специальный сервис на цифровой платформе МСП.РФ, сообщает ТАСС.
В 2023 году представителям малого бизнеса было выделено финансирование в объеме 2,4 млрд рублей. По льготной ставке в 6% годовых можно было приобрести оборудование отечественного производства, по ставке 8% годовых — оборудование зарубежного производства. Максимальный объем средств в виде лизингового финансирования привлекли петербургские предприниматели — 211 млн рублей. Предприниматели Московской области привлекли 195 млн рублей, Нижегородской области — 150 млн рублей, Тульской области — 127 млн рублей. Предприниматели Москвы привлекли 121 млн рублей, Пермского края — 108 млн рублей, Владимирской области — 102 млн рублей.
«Программа льготного лизинга, которая реализуется в рамках национального проекта, активно масштабируется, и все большее количество производств получит новое оборудование. При помощи программы будут открыты новые рабочие места, расширится линейка выпускаемой продукции, вырастут годовые обороты предприятий», — заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич. Также он отметил, что в 2023 году программу льготного лизинга запустили в новых регионах РФ, и в ее рамках было передано в лизинг оборудование на сумму в размере 119 млн рублей.
Предприниматель может получить льготное лизинговое финансирование на сумму, составляющую от 500 тысяч до 50 млн рублей, финансирование предоставляется на период от 13 месяцев до семи лет. Вносить платежи нужно после того, как оборудование будет поставлено, при наличии поручительства РГО размер первоначального взноса — 0% от стоимости оборудования.
Как уже отмечалось, лизинговая поддержка обеспечивается в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». Реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.