Московский суд заочно арестовал бывшего игрока пермского «Амкара»

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Тверской районный суд Москвы заочно на два месяца арестовал блогера и экс-футболиста пермского «Амкара» Евгения Савина по делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщают в официальном паблике Судов общей юрисдикции Москвы.
Блогер-футболиста признали виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). По данной статье ему грозит до пяти лет колонии.
МВД в феврале объявило Савина в международный розыск. Весной 2022 года он дал интервью Ксении Собчак, где раскритиковал действия РФ в отношении СВО.
Савин завершил футбольную карьеру в 2015 году. На протяжении нескольких лет работал на канале «Матч ТВ». Позже он создал канал на Youtube под названием «Красава», где вёл спортивный блог и брал интервью у известных личностей из футбола. В 2020 году Савин основал футбольную команду «Красава», которая вместе с владельцем перебралась на Кипр в 2022 году.