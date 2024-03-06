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Published Сегодня, 12:55

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Московский суд заочно арестовал бывшего игрока пермского «Амкара»

Московский суд заочно арестовал бывшего игрока пермского «Амкара»

6 марта 2024, 12:55
Фото: ВКонтакте/Красава
Евгения Савина обвиняют в дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации.

Тверской районный суд Москвы заочно на два месяца арестовал блогера и экс-футболиста пермского «Амкара» Евгения Савина по делу о дискредитации российской армии. Об этом сообщают в официальном паблике Судов общей юрисдикции Москвы.

Блогер-футболиста признали виновным в совершении публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). По данной статье ему грозит до пяти лет колонии.

МВД в феврале объявило Савина в международный розыск. Весной 2022 года он дал интервью Ксении Собчак, где раскритиковал действия РФ в отношении СВО.

Савин завершил футбольную карьеру в 2015 году. На протяжении нескольких лет работал на канале «Матч ТВ». Позже он создал канал на Youtube под названием «Красава», где вёл спортивный блог и брал интервью у известных личностей из футбола. В 2020 году Савин основал футбольную команду «Красава», которая вместе с владельцем перебралась на Кипр в 2022 году.

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#Суд#Военная операция на Украине#Прокуратура#Уголовное дело#Футбол#Сво#Футболист
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