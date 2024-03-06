На выставке «Зеленого квадрата» были представлены арт-объекты иностранных художников

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что при поддержке Российского экологического оператора на площадке фестиваля работает выставка объектов, созданных по проектам победителей конкурса «Зеленый квадрат», передает 56orb.ru. Помимо этого, экспозиция включает в себя работы зарубежных участников, в том числе художников из стран — участниц фестиваля, например из Индии, Мексики, КНР. Посетители выставки также могут ознакомиться с работами художников из Кореи, Японии, Зимбабве, Нигерии и Кот-д’Ивуара. Зарубежные авторы в свою очередь могут оценить арт-объекты, созданные российскими художниками из вторичного сырья в рамках конкурса «Зеленый квадрат». Буцаев подчеркнул, что искусство является хорошим способом привлечения внимания к экологическим проблемам, необходимости переработки мусора и построения экономики замкнутого цикла в России. Кроме этого, посредством искусства можно добиться популяризации экологических привычек у населения.