На выставке «Зеленого квадрата» были представлены арт-объекты иностранных художников

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:35
Генеральный директор РЭО Денис Буцаев рассказал, что при поддержке Российского экологического оператора на площадке фестиваля работает выставка объектов, созданных по проектам победителей конкурса «Зеленый квадрат», передает 56orb.ru. Помимо этого, экспозиция включает в себя работы зарубежных участников, в том числе художников из стран — участниц фестиваля, например из Индии, Мексики, КНР. Посетители выставки также могут ознакомиться с работами художников из Кореи, Японии, Зимбабве, Нигерии и Кот-д’Ивуара. Зарубежные авторы в свою очередь могут оценить арт-объекты, созданные российскими художниками из вторичного сырья в рамках конкурса «Зеленый квадрат». Буцаев подчеркнул, что искусство является хорошим способом привлечения внимания к экологическим проблемам, необходимости переработки мусора и построения экономики замкнутого цикла в России. Кроме этого, посредством искусства можно добиться популяризации экологических привычек у населения.
На выставке были представлены работы знаменитого художника из Кот-д’Ивуара — Муну Дезире Коффи. Этот автор создает картины из деталей старых клавиатур и телефонов. Художник из Китая Чжан Сяо также принял участие в выставке, представив три фотографии из проекта «Шаньси». Тематика его работ посвящена воздействию материальной культуры и модели чрезмерного потребления в интернете на окружающую среду.
На площадке ВФМ-2024 при поддержке Российского экологического оператора были представлены работы двенадцати авторов из других государств. В их числе — скульптурное произведение в костюме «Йоруба», созданное нигерийской художницей-экспрессионисткой Мишель Окпаре, и арт-объект «Сангат» индийско-пакистанской художницы Маниши Геры Басвани. В экспозицию также вошли картины «Путь» и «Три вопроса», автором которых является Ли Чинчжу — известная художница из Республики Корея. Посетители выставки имели возможность ознакомиться и с арт-объектами «Пластиковые ножки» зимбабвийского художника Моффата Такадивы. Для своих работ автор использовал выброшенные предметы. Большой интерес представляли и картины «Без названия», созданные ивуарийским художником Аристидом Куаме, а также картины в технике мозаики из фрагментов кнопочных телефонов, стекла, клавиатуры, пластика и металла художника из Кот-д’Ивуара Муну Дезире Коффи.
Наряду с этими объектами экспонатами выставки также стали работы японской художницы Юмико Оно, мексиканца Альфредо де Стефано, индийского дизайнера-ювелира Шахида Датавалы и индийской художницы Навджот Альтаф.