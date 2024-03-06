Народный артист Денис Мацуев оценил новую Краевую музыкальную школу в Перми

При осмотре здания Дмитрий Махонин подчеркнул, что, благодаря созданным условиям, в школе смогут учиться и проживать одаренные дети не только из Пермского края, но и из других городов России. По словам губернатора, важно использовать инфраструктуру учреждения по максимуму. Например, в новом пространстве можно проводить крупные региональные, всероссийские и международные конкурсы и фестивали.