Народный артист Денис Мацуев оценил новую Краевую музыкальную школу в Перми

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Во вторник, 5 марта, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совместно с известным пианистом Денисом Мацуевым посетили новое здание Краевой музыкальной школы. Объект является одним из приоритетных в сфере культуры и возводился в ходе инфраструктурной программы «Пермь-300». Школа находится на ул. Энгельса, 6 в Дзержинском районе Перми, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Сейчас здание краевой музыкальной школы находится на финальном этапе строительства. Ведутся пуско-наладочные работы инженерных систем. В помещениях расставляется мебель и оборудование, закуплены и новые музыкальные инструменты — скрипки, виолончели, саксофоны, оркестровый большой барабан, электронный орган и другие. Само здание построено по уникальному проекту и представляет собой четырехэтажный корпус с концертно-репетиционным комплексом и интернатом на 100 мест.
При осмотре здания Дмитрий Махонин подчеркнул, что, благодаря созданным условиям, в школе смогут учиться и проживать одаренные дети не только из Пермского края, но и из других городов России. По словам губернатора, важно использовать инфраструктуру учреждения по максимуму. Например, в новом пространстве можно проводить крупные региональные, всероссийские и международные конкурсы и фестивали.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:
— Хочется, чтобы Краевую музыкальную школу посещали наши именитые артисты и музыканты, которые могли бы делиться своим мастерством с подрастающим поколением. Этот уникальной объект позволит взращивать новые таланты и развивать будущее российской культуры, так и страны в целом.
Первый учебный год в Краевой музыкальной школе начнется 1 сентября. На обучение поступят 100 учеников с 1 по 4 классы и 180 учеников с 5 по 8 классы.
Денис Мацуев, пианист:
— Чудо за такой кратчайший период времени построить такой масштабный проект. Отмечу, это не только уникальное здание — это новая специальная школа, каких в стране на сегодня только девять. Ее появление в Перми будет стимулом для талантливейших ребят. В этом учреждении будет закладываться фундамент выдающейся русской исполнительской школы.
Музыкант поделился, что 35 раз приезжал в Пермь с концертами и считает город одной из культурных столиц России.
В министерстве культуры Прикамья отметили, что все учебные программы Краевой музыкальной школы готовы, завезено и установлено все оборудование и мебель, необходимые для обучения. Продолжается работа по подбору преподавательского состава.