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Народный артист Денис Мацуев оценил новую Краевую музыкальную школу в Перми

Народный артист Денис Мацуев оценил новую Краевую музыкальную школу в Перми

6 марта 2024, 12:24
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Учебный процесс в школе начнется с 1 сентября этого года.

Во вторник, 5 марта, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин совместно с известным пианистом Денисом Мацуевым посетили новое здание Краевой музыкальной школы. Объект является одним из приоритетных в сфере культуры и возводился в ходе инфраструктурной программы «Пермь-300». Школа находится на ул. Энгельса, 6 в Дзержинском районе Перми, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Сейчас здание краевой музыкальной школы находится на финальном этапе строительства. Ведутся пуско-наладочные работы инженерных систем. В помещениях расставляется мебель и оборудование, закуплены и новые музыкальные инструменты — скрипки, виолончели, саксофоны, оркестровый большой барабан, электронный орган и другие. Само здание построено по уникальному проекту и представляет собой четырехэтажный корпус с концертно-репетиционным комплексом и интернатом на 100 мест.

При осмотре здания Дмитрий Махонин подчеркнул, что, благодаря созданным условиям, в школе смогут учиться и проживать одаренные дети не только из Пермского края, но и из других городов России. По словам губернатора, важно использовать инфраструктуру учреждения по максимуму. Например, в новом пространстве можно проводить крупные региональные, всероссийские и международные конкурсы и фестивали.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Хочется, чтобы Краевую музыкальную школу посещали наши именитые артисты и музыканты, которые могли бы делиться своим мастерством с подрастающим поколением. Этот уникальной объект позволит взращивать новые таланты и развивать будущее российской культуры, так и страны в целом.

Первый учебный год в Краевой музыкальной школе начнется 1 сентября. На обучение поступят 100 учеников с 1 по 4 классы и 180 учеников с 5 по 8 классы.

Денис Мацуев, пианист:

— Чудо за такой кратчайший период времени построить такой масштабный проект. Отмечу, это не только уникальное здание — это новая специальная школа, каких в стране на сегодня только девять. Ее появление в Перми будет стимулом для талантливейших ребят. В этом учреждении будет закладываться фундамент выдающейся русской исполнительской школы.

Музыкант поделился, что 35 раз приезжал в Пермь с концертами и считает город одной из культурных столиц России.

Фото: пресс-служба правительства Пермского края

В министерстве культуры Прикамья отметили, что все учебные программы Краевой музыкальной школы готовы, завезено и установлено все оборудование и мебель, необходимые для обучения. Продолжается работа по подбору преподавательского состава.

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