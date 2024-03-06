Не запер салон и оставил ключи. В Прикамье мужчина угнал машину у подвыпившего друга

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Published Сегодня, 05:37
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Полицейские задержали 60-летнего мужчину по подозрению в угоне автомобиля ВАЗ-21074, случившемся в Кудымкаре. В дежурную часть полиции обратился 34-летний житель села Верх-Иньва и заявил о преступлении.
По предварительной информации, днем потерпевший пил алкоголь со своим пожилым знакомым в одном из городских ресторанов. После встречи злоумышленник сел в открытую машину друга, завел двигатель ключом, оставленным в замке зажигания, и уехал домой. Когда владелец автомобиля вышел из заведения и увидел уезжавший автомобиль, он сразу же обратился в полицию.
В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю сообщили, что легковая машина с повреждениями была обнаружена нарядом ДПС вблизи деревни Лелева. Вскоре после этого полицейские задержали и самого угонщика. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Полиция выясняет обстоятельства преступления.
Для профилактики угонов водителям рекомендуется по возможности парковать автомобили на охраняемых стоянках, не оставлять окна и двери машины открытыми, даже если вы ненадолго отошли, а также не оставлять ключи в замке зажигания и в салоне автомобиля.