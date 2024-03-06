Не запер салон и оставил ключи. В Прикамье мужчина угнал машину у подвыпившего друга

По предварительной информации, днем потерпевший пил алкоголь со своим пожилым знакомым в одном из городских ресторанов. После встречи злоумышленник сел в открытую машину друга, завел двигатель ключом, оставленным в замке зажигания, и уехал домой. Когда владелец автомобиля вышел из заведения и увидел уезжавший автомобиль, он сразу же обратился в полицию.