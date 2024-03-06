Остались трое детей. На СВО погиб 58-летний военный из Пермского края

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
На спецоперации был убит еще один житель Пермского края — Юрий Сухих. Он родился 2 октября 1965 года в поселке Полазна, где и жил всю жизнь. С 1983 по 1985 годы проходил срочную службу.
Мужчина более 26 лет работал слесарем по эксплуатации оборудования и газовых объектов на предприятии ООО «Газпром трансгаз Чайковский» филиал Пермского ЛПУМГ межрегионгаз».
На СВО решил отправиться 11 ноября прошлого года по контракту. Погиб 22 февраля 2024 года — спустя четыре месяца. У него остались трое сыновей и пять внуков.
Прощание с военным состоится в ДК в Полазне утром 9 марта, сообщают чиновники Добрянского округа в социальных сетях.