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Власти Добрянского округа сообщили о гибели 58-летнего военного на спецоперации

Остались трое детей. На СВО погиб 58-летний военный из Пермского края

6 марта 2024, 09:23
Фото: vk.com/dobr_okrug / 1MI

Власти Добрянского округа сообщили о гибели 58-летнего военного на спецоперации

Прощание с мужчиной состоится 9 марта.

На спецоперации был убит еще один житель Пермского края — Юрий Сухих. Он родился 2 октября 1965 года в поселке Полазна, где и жил всю жизнь. С 1983 по 1985 годы проходил срочную службу.

Мужчина более 26 лет работал слесарем по эксплуатации оборудования и газовых объектов на предприятии ООО «Газпром трансгаз Чайковский» филиал Пермского ЛПУМГ межрегионгаз».

На СВО решил отправиться 11 ноября прошлого года по контракту. Погиб 22 февраля 2024 года — спустя четыре месяца. У него остались трое сыновей и пять внуков.

Прощание с военным состоится в ДК в Полазне утром 9 марта, сообщают чиновники Добрянского округа в социальных сетях.

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#Военная операция на Украине#Пермь
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