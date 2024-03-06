Пермские власти не хотят отвечать за 17 бомбоубежищ, которые им отдают

Администрация Перми не хочет принимать федеральные защитные сооружения гражданской обороны на баланс города. Речь идет о 17 объектах, а также территорией под ними. Некоторые убежища находятся в жилых домах, другие — в ТЦ, третьи — в зданиях, которые раньше принадлежали различным предприятиям, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».