Пермские власти не хотят отвечать за 17 бомбоубежищ, которые им отдают

Posted Сегодня, 03:42
Published Сегодня, 03:42
Modified Сегодня, 03:44
Updated Сегодня, 03:44
Администрация Перми не хочет принимать федеральные защитные сооружения гражданской обороны на баланс города. Речь идет о 17 объектах, а также территорией под ними. Некоторые убежища находятся в жилых домах, другие — в ТЦ, третьи — в зданиях, которые раньше принадлежали различным предприятиям, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».
Проблема в том, что у чиновников не запланирован бюджет на ремонт и содержание бомбоубежищ. Департамент имущественных отношений Перми пробует обжаловать решение о передаче бомбоубежищ через краевой арбитражный суд, заседания будет проходить в закрытом режиме.
Ранее муниципалитеты Прикамья также отказывались принимать на баланс бомбоубежища. Речь идет о десятках объектов. Причина была той же — нет денег, чтобы содержать данное имущество.