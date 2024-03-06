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Published Сегодня, 03:42

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Updated Сегодня, 03:44

Власти Перми подали в суд из-за передачи 17 бомбоубежищ на баланс города

Пермские власти не хотят отвечать за 17 бомбоубежищ, которые им отдают

6 марта 2024, 03:42
Фото: properm.ru

Власти Перми подали в суд из-за передачи 17 бомбоубежищ на баланс города

В бюджете не были предусмотрены средства на их ремонт и содержание.

Администрация Перми не хочет принимать федеральные защитные сооружения гражданской обороны на баланс города. Речь идет о 17 объектах, а также территорией под ними. Некоторые убежища находятся в жилых домах, другие — в ТЦ, третьи — в зданиях, которые раньше принадлежали различным предприятиям, сообщает «КоммерсантЪ-Прикамье».

Проблема в том, что у чиновников не запланирован бюджет на ремонт и содержание бомбоубежищ. Департамент имущественных отношений Перми пробует обжаловать решение о передаче бомбоубежищ через краевой арбитражный суд, заседания будет проходить в закрытом режиме.

Ранее муниципалитеты Прикамья также отказывались принимать на баланс бомбоубежища. Речь идет о десятках объектов. Причина была той же — нет денег, чтобы содержать данное имущество.

Муниципалитеты Прикамья отказываются принимать бомбоубежища
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#Суд#Пермь#Бомбоубежище#Убежище#Убежища#Бомбоубежища
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