Пермский театр кукол объяснил необходимость покупки премиального кроссовера

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Updated Сегодня, 07:04
Пермский театр кукол объяснил, зачем им потребовался автомобиль. Ранее театр объявил закупку на поиск компании, которая поставит культурному учреждению автомобиль китайского бренда EXEED LX FWD или его эквивалент. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 3,6 млн рублей. В ходе торгов стоимость автомобиля может снизиться.
Автомобиль планируется купить на внебюджетные средства от предпринимательской деятельности театра. Сейчас у театра имеется один легковой автомобиль, выпущенный в 2006 году — в этом году ему исполняется 18 лет.
В мэрии Перми сообщили Properm.ru со ссылкой на театр, что вместительный автомобиль с полным приводом нужен из-за гастролей театра по территории Прикамья, также его будут использовать для перевозки небольших декораций и реквизита.
«Автомобиль LADA Largus, который подойдет по вместимости, выпускается только с передним приводом и имеет гарантию 3 года», — отмечают в пресс-службе мэрии. Гарантия на автомобиль, который сейчас планируют купить в театре, 5 лет.