Пермячка рассказал о несуществующих детях и получила из бюджета более 630 тысяч

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:42
Updated Сегодня, 12:42
Утверждено обвинительное заключение по делу ранее судимой 40-летней жительницы Пермского округа. Женщину обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
В 2020–2023 годах, женщина сообщала в территориальный отдел ЗАГС заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении у нее детей вне медицинского учреждения. Также она рассказал о приобретении квартиры в кредит. На основании представленных документов ей было выдано свидетельство о рождении и, соответственно, оказаны меры социальной поддержки на сумму более 250 тыс. рублей в качестве пособия по рождению детей, а также произведено единовременное погашение сумм займа в размере 380 тыс. рублей. Деньги женщина потратила.
Сейчас она обвиняется по чч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном и особо крупном размере).
Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.