Пермячка рассказал о несуществующих детях и получила из бюджета более 630 тысяч

В 2020–2023 годах, женщина сообщала в территориальный отдел ЗАГС заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении у нее детей вне медицинского учреждения. Также она рассказал о приобретении квартиры в кредит. На основании представленных документов ей было выдано свидетельство о рождении и, соответственно, оказаны меры социальной поддержки на сумму более 250 тыс. рублей в качестве пособия по рождению детей, а также произведено единовременное погашение сумм займа в размере 380 тыс. рублей. Деньги женщина потратила.