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Published Сегодня, 12:40

Modified Сегодня, 12:42

Updated Сегодня, 12:42

Пермячка рассказал о несуществующих детях и получила из бюджета более 630 тысяч

Пермячка рассказал о несуществующих детях и получила из бюджета более 630 тысяч

6 марта 2024, 12:40
Фото: properm.ru
Сейчас женщину обвиняют в мошенничестве.

Утверждено обвинительное заключение по делу ранее судимой 40-летней жительницы Пермского округа. Женщину обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

В 2020–2023 годах, женщина сообщала в территориальный отдел ЗАГС заведомо ложные и недостоверные сведения о рождении у нее детей вне медицинского учреждения. Также она рассказал о приобретении квартиры в кредит. На основании представленных документов ей было выдано свидетельство о рождении и, соответственно, оказаны меры социальной поддержки на сумму более 250 тыс. рублей в качестве пособия по рождению детей, а также произведено единовременное погашение сумм займа в размере 380 тыс. рублей. Деньги женщина потратила.

Сейчас она обвиняется по чч. 3, 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в крупном и особо крупном размере).

Уголовное дело направлено в Пермский районный суд для рассмотрения по существу.

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#Общество#Суд#Криминал#Мошенница#Мошенничество#Уголовное дело#Ребенок
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