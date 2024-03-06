Пермяков предупреждают об изморози, гололедице на дорогах и резком похолодании

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
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Updated Сегодня, 05:23
По данным Пермского ЦГМС 6 марта в Пермском крае прогнозируется резкое похолодание, утром в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем −9°С, -4°С, в горах и низинах до −14°С, в г. Перми -8°С, -6°С, сообщают в краевом минтербезе.
В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями существует вероятность возникновения аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обрывы линий электропередач, увеличение количества ДТП и рост техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, сход снега и льда с крыш.
Министерство территориальной безопасности рекомендует жителям и гостям Прикамья: