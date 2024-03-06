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Пермяков предупреждают об изморози, гололедице на дорогах и резком похолодании

Пермяков предупреждают об изморози, гололедице на дорогах и резком похолодании

6 марта 2024, 05:22
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю
Из-за изменившихся погодных условий нужно быть особенно внимательным на дорогах

По данным Пермского ЦГМС 6 марта в Пермском крае прогнозируется резкое похолодание, утром в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем −9°С, -4°С, в горах и низинах до −14°С, в г. Перми -8°С, -6°С, сообщают в краевом минтербезе.

В связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными явлениями существует вероятность возникновения аварий в сфере жилищно-коммунального хозяйства, обрывы линий электропередач, увеличение количества ДТП и рост техногенных пожаров, связанных с перекалом печей и перегрузкой электросетей, сход снега и льда с крыш.

Министерство территориальной безопасности рекомендует жителям и гостям Прикамья:

  • Избегать нахождения под кровлей домов и строений, стараться не парковать транспорт рядом с ними, быть предельно осторожными и внимательными;
  • Водителям — соблюдать дистанцию, скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия;
  • Пешеходам — соблюдать осторожность при передвижении пешком, переходе проезжей части;
  • Соблюдать требования пожарной безопасности при обогреве жилья печным отоплением и электроприборами.
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#Общество#Погода#Неблагоприятные метеоусловия#Гололед#Неблагоприятные погодные условия
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