Пермяков предупреждают об изморози, гололедице на дорогах и резком похолодании

По данным Пермского ЦГМС 6 марта в Пермском крае прогнозируется резкое похолодание, утром в отдельных районах изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха днем −9°С, -4°С, в горах и низинах до −14°С, в г. Перми -8°С, -6°С, сообщают в краевом минтербезе.