Пермяку грозит пять лет колонии за сообщение о теракте на вокзале

В ближайшее время мужчину будут судить — ему грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Такое серьезное наказание предусмотрено из-за того, что преступление было совершено на объекте социальной инфраструктуры. Ранее пермяк не был судим.