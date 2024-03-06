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Пермяку грозит пять лет колонии за сообщение о теракте на вокзале

Пермяку грозит пять лет колонии за сообщение о теракте на вокзале

6 марта 2024, 04:09
Фото: properm.ru
Во время преступления мужчина был пьян.

В Волгоградской области будут судить 50-летнего жителя Осы. Мужчина сообщил о теракте, которого не планировалось. По данным пресс-службы транспортной прокуратуры, 18 января 2024 года мужчина был в зале ожидания вокзала станции Петров Вал Приволжской железной дороги.

Пьяный пермяк пошел в зал билетных касс, где обратился к сотруднику ЧОП. Он пояснил, что у одного из пассажиров в зале ожидания в рюкзаке якобы лежит взрывное устройство. Информацию проверили, но взрывчатку не нашли.

В ближайшее время мужчину будут судить — ему грозит штраф от 500 до 700 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок от 3 до 5 лет. Такое серьезное наказание предусмотрено из-за того, что преступление было совершено на объекте социальной инфраструктуры. Ранее пермяк не был судим.

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#Суд#Пермь#Теракт#Ложное минирование
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