«Полет фантазии». Минприроды Прикамья — о строительстве парка на Кунгурской пещере

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
В Министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья прокомментировали проект строительства парка развлечений на Кунгурской ледяной пещере. Ранее Минэкономразвития опубликовал сборник инвестиционных проектов для бизнеса.
Одним из предложенных проектов стало строительство развлекательного парка на Ледяной горе в Кунгуре. Согласно проекту, участок для него располагается на ледяной пещере — по словам заведующего кафедрой биогеоцонологии и охраны природы Сергея Бузмакова, стройка в этом месте нарушит закон об охране ООПТ.
В пресс-службе Минприроды Пермского края корреспонденту Properm.ru сообщили, что возведение парка Минэкономразвития с ведомством согласован не был. Данная площадка для рекреационной деятельности выдана не была. В Минприроды уточнили, что с другими проектами из инвесткарты они не ознакомились Отмечается, что ледяная гора представляет собой платообразную закарстованную возвышенность. Это означает, что поверхность для предполагаемого парка слишком «нежная», поскольку на перекрывающих пластах возникают складчатые и разрывные нарушения. Появляются большие прогибы пластов над полостями Кунгурской пещеры.
«Первая версия сборника инвестиционных проектов Министерства экономического развития и инвестиций — полная фантазия», — добавили в пресс-службе Минприроды Прикамья. Документ с 50 предложениями для бизнеса был опубликован 1 марта, однако сегодня, 6 марта появилась публикация, где сборник назван «первой версией инвестиционных предложений». Примечательно, что сегодня файл с инвестпроктами Минэка сначала не получалось загрузить, а спустя некоторое время страница и вовсе была заблокирована.
В Агентстве инвестиционного развития Пермского края ранее пояснили, что «при разработке сборника инвестпредложений учитывались все характеристики площадок и объектов, в том числе природоохранные. Именно поэтому оферта по созданию развлекательного парка в Кунгуре была сформирована без объектов капитального строительство, что соответствует природоохранному законодательству и условиям ООПТ».
Общая площадь объекта оценивалась в 152 га. На территории соснового бора планировалось разместить парк с сетью экологических троп для туристов, велосипедных дорожек, зон отдыха и площадок для интерактивного времяпровождения.