«Полет фантазии». Минприроды Прикамья — о строительстве парка на Кунгурской пещере

В пресс-службе Минприроды Пермского края корреспонденту Properm.ru сообщили, что возведение парка Минэкономразвития с ведомством согласован не был. Данная площадка для рекреационной деятельности выдана не была. В Минприроды уточнили, что с другими проектами из инвесткарты они не ознакомились Отмечается, что ледяная гора представляет собой платообразную закарстованную возвышенность. Это означает, что поверхность для предполагаемого парка слишком «нежная», поскольку на перекрывающих пластах возникают складчатые и разрывные нарушения. Появляются большие прогибы пластов над полостями Кунгурской пещеры.