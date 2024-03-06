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Пострадавшие при ЧП на газопроводе в феврале 2024 года дети выписаны из больницы

Пострадавшие в февральском ЧП на газопроводе у Куеды дети выписаны из больницы

6 марта 2024, 09:42
Фото: 1MI

Пострадавшие при ЧП на газопроводе в феврале 2024 года дети выписаны из больницы

Около месяца назад на окраине Куеды произошла разгерметизация газопровода. Пострадали люди.

В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии пострадавших при крупном пожаре на газопроводе в деревне Солодовка Куединского района. Инцидент произошел около месяца назад.

В пресс-службе министерства пояснили Properm.ru, что двое детей выписаны из больницы, еще один взрослый остается на лечении в стационаре, его состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что еще двое пострадавших пациентов — молодой человек и женщина с сильными ожогами тела — переведены на лечение в Москву, в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Информации об их состоянии в региональном Минздраве предоставить не смогли, так как это федеральное учреждение.

Мощный пожар после разгерметизации газопровода случился около двух недель назад, 8 февраля. В результате пострадали восемь человек, сгорели три частных дома с надворными постройками. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Всего во время происшествия различные травмы получили восемь человек.

Следственный комитет России заинтересовался ЧП на газопроводе в Куединском районе
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#Общество#Пермь#Детский мир#Дети#Крупное ЧП в Куеде
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