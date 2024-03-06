Пострадавшие в февральском ЧП на газопроводе у Куеды дети выписаны из больницы

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
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Updated Сегодня, 09:44
В Минздраве Пермского края рассказали о состоянии пострадавших при крупном пожаре на газопроводе в деревне Солодовка Куединского района. Инцидент произошел около месяца назад.
В пресс-службе министерства пояснили Properm.ru, что двое детей выписаны из больницы, еще один взрослый остается на лечении в стационаре, его состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что еще двое пострадавших пациентов — молодой человек и женщина с сильными ожогами тела — переведены на лечение в Москву, в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Информации об их состоянии в региональном Минздраве предоставить не смогли, так как это федеральное учреждение.
Мощный пожар после разгерметизации газопровода случился около двух недель назад, 8 февраля. В результате пострадали восемь человек, сгорели три частных дома с надворными постройками. Возбуждено и расследуется уголовное дело по ст. 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов). Всего во время происшествия различные травмы получили восемь человек.