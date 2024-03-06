Пострадавшие в февральском ЧП на газопроводе у Куеды дети выписаны из больницы

В пресс-службе министерства пояснили Properm.ru, что двое детей выписаны из больницы, еще один взрослый остается на лечении в стационаре, его состояние оценивается как удовлетворительное. Ранее сообщалось, что еще двое пострадавших пациентов — молодой человек и женщина с сильными ожогами тела — переведены на лечение в Москву, в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Информации об их состоянии в региональном Минздраве предоставить не смогли, так как это федеральное учреждение.