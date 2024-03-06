Правительство Москвы подписало меморандум о сотрудничестве с Шэньчжэнем (КНР)

Posted Сегодня, 18:24
Published Сегодня, 18:24
Modified Сегодня, 18:24
Updated Сегодня, 18:24
Своими подписями документ скрепили министр правительства Москвы, руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей города Сергей Черёмин и вице-мэр Шэньчжэня Ван Шоужуй, сообщает rosbalt.
Документ подписали 6 марта в ходе визита делегации правительства Москвы в Шэньчжэнь. Стороны обозначили намерения о долгосрочном и плодотворном партнёрстве, взаимной поддержке экспортно ориентированных компаний, а также изучении взаимного опыта по привлечению внешних инвестиций и внедрению в городское хозяйство цифровых технологий.
Целью меморандума стало развитие внешнеэкономических связей, двустороннего взаимовыгодного сотрудничества, а также применение передового опыта в процессе модернизации городской транспортной инфраструктуры. На основе взаимовыгодного сотрудничества города будут обмениваться опытом в сфере городского управления инновациями, градостроительства, торговли, а также осуществлять совместные проекты в области науки, образования, культуры, туризма, экологии и охраны окружающей среды.
В ходе встречи Сергей Черёмин обратился к шэньчжэньским партнёрам с приглашением участвовать в Международном транспортном саммите в Москве и присоединиться к проекту Urban Transport Data — аналитической платформе по сбору и обмену данными о работе транспортного комплекса. Также министр выразил заинтересованность в привлечении китайских компаний и локализации в российской столице высокотехнологичного бизнеса.
Шэньчжэнь — молодой город, однако его население уже превысило 20 миллионов жителей. Он по праву считается самой инновационной агломерацией Китая и обладает статусом одного из самых передовых мегаполисов мира. Имея репутацию лидера в вопросах концентрации крупнейших высокотехнологичных корпораций, Шэньчжэнь располагает уникальным опытом использования современных градостроительных технологий при строгом соблюдении всех экологических стандартов комплексного развития территорий.
Это дает Шэньчжэню право на пребывание в списке лидеров по устойчивому развитию и комфорту городской среды.