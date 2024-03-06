Правительство Москвы подписало меморандум о сотрудничестве с Шэньчжэнем (КНР)

В ходе встречи Сергей Черёмин обратился к шэньчжэньским партнёрам с приглашением участвовать в Международном транспортном саммите в Москве и присоединиться к проекту Urban Transport Data — аналитической платформе по сбору и обмену данными о работе транспортного комплекса. Также министр выразил заинтересованность в привлечении китайских компаний и локализации в российской столице высокотехнологичного бизнеса.