Прокуратура требует ужесточить наказание экс-директору Соликамского магниевого завода

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Updated Сегодня, 07:20
Пермский краевой суд сегодня, 6 марта, начал рассматривать апелляционное представление прокуратуры и жалобы защиты бывшего генерального директора ОАО «Соликамский магниевый завод» Артура Уртаева. Прокуратура не согласилась с мягкостью решения Соликамского городского суда, приговорившего экс-руководителя СМЗ к 4 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, со штрафом в размере 1,5 млн рублей. При рассмотрении дела в первой инстанции прокуратура просила назначить Уртаеву 8 лет реального лишения свободы.
Сам Уртаев своей вины в хищениях денег предприятия не признал ни во время расследования, ни при рассмотрении дела в суде. Он также обжаловал приговор.
Как передает из зала суда журналист Properm.ru, СМИ ходатайствовали о съемке, но Уртаев был против и почему-то упомянул карму: «Если честно, не хотелось бы портить карму». В итоге суд разрешил съемку.
Как указывается в апелляционном представлении прокуратуры, Уртаев совершил хищение 250 и 1,5 млн рублей и попытку похитить 2,5 млрд рублей. С Уртаева взыскано в пользу СМЗ 1,5 млн рублей. Гособвинение считает, что наказание в 4 года лишения свободы чрезмерно мягкое, осужденный никаких действий к возмещению ущерба заводу не предпринимал.
Гособвинитель Юрий Соболев отметил, что суд оставил без внимания и требование по дополнительному наказанию — ему следовало запретить руководить не госорганами, а коммерческой организацией. Кроме того, суд в резолютивной части приговора не указал, в какой колонии он должен отбывать наказание. Прокуратура требует приговорить Уртаева к 8 годам колонии, штрафу в 2,3 млн рублей и запретить на 9 месяцев после освобождение занимать руководящие должности.
Уртаев просит отменить приговор, поскольку дело, считает он, было возбуждено незаконно. Его адвокат Татьяна Осиновских указала в жалобе, что потерпевшим по делу является не РФ, а конкретное ОАО — в собственность РФ были передан не все акции. Защита считает, что суд не учел, что на момент инкриминируемых деяний СМЗ был частным предприятием.
Как и в апелляции по делу другого топ-менеджера завода Вахтанга Джигкаева защита считает, что уголовное дело не могло быть возбуждено, поскольку заявивший о преступлении главный инженер Василий Киселев не был уполномочен руководящими органами предприятия заявлять о преступлении. Его заявление не могло рассматриваться как предмет возбуждения уголовного дела, считает защита.
Защита также утверждает, что Уртаев не похищал 250 млн рублей вместе с экс-собственником предприятия Игорем Пестриковым, а на законных основаниях выдал ему займ. До ареста Уртаева срок возврата этого займа не истек, а после ареста он не мог ничего сделать для его возврата. Из текста апелляционной жалобы ясно, что 250 млн рублей с процентами были возвращены Пестриковым. Представитель СМЗ отметила, что ООО «Альфа» перечислили 250 млн рублей за Пестрикова.
В апелляции адвокатов указывается, что у Уртаева арестовано имущество на 1,6 млрд рублей. Сам под судимый считает, что у него не было умысла на хищение и он не получил никакой личной выгоды. Как Properm.ru сообщали ранее, прокуратура еще в мае 2022 года предупреждала Уртаева, что займ выдается Пестрикову незаконно.
По факту покушения на хищение 2,5 млрд рублей (отчуждаемой доли в СМЗ) Уртаев считает, что этот эпизод также не был доказан следствием и судом. Ущерб заводу не был нанесен, так как сделка не завершилась. Основной договор между Пестриковым и СМЗ не был подписан. Защита здесь ссылается здесь также на результаты аудита, про который говорится в деле Джигкаева, который показал на упущенную выгоду в результате отказа от сделки.
Также у подсудимого не было цели хищения 1,5 млрд рублей при подготовке договора аудита с ООО «Обновление», позже исполнитель был заменен на ООО «Скайпро». Отчет был представлен в октябре 2022 года. В жалобе защиты указывается, что замена контрагента не является нарушением закона, поэтом Уртаева просят оправдать.
Представитель СМЗ Наталья Майер, директор по юридическим вопросам завода, ходатайствовала о том, что предприятие просит не удовлетворять жалобу защиты.
Заседание решили продолжить позже — 12 марта.
Артур Уртаев был назначен руководителем завода на фоне спора мажоритарных акционеров и рассмотрения в арбитраже иска Генпрокуратуры о национализации ОАО «Соликамский магниевый завод». Тогда решением арбитражного суда бывшие собственники СМЗ Петр Кондрашев, Тимур Старостин и Сергей Кирпичев лишились права принимать решения на общем собрании акционеров. Тогда Игорь Пестриков воспользовавшись правом единоличного принятия решений сменил топ-менеджмент предприятия. Уртаев возглавлял предприятие с весны 2022 по начало 2023 года.
11 мая 2022 года арбитражный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры России об изъятии в пользу государства акций ОАО «Соликамский магниевый завод» у нескольких собственников — Кондрашева, Пестрикова, Кирпичева и Старостина. При рассмотрении одного из арбитражных дел прокуратура называла споры между акционерами притворными, направленными на то, чтобы сохранить контроль над предприятием. В октябре АО «Регистратор Интрако» передало более 89% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» на баланс Росимущества, позднее завод перешел под управление Росатома.
В июне 2022 года на фоне национализации СМЗ топ-менеджер Уртаев был отправлен под арест по делу о хищении денег предприятия, его увольнение произошло уже когда он длительное время находился под следствием. Назначивший его Пестриков также стал фигурантом этого дела, но скрылся от следствия за границей России. В 2023 году полиция его переобъявила в международный розыск.
По версии следствия, одно из преступлений Уртаева и Пестрикова было совершено под видом выдачи последнему займа в размере 250 млн рублей под залог принадлежащих ему долей в ООО «Фин-Проект». Эта компания, управляющая Ловозерским ГОК — поставщиком сырья для СМЗ также впоследствии перешла под контроль государства.
Как указывалось потом в обвинительном заключении, Уртаев, занимая должность гендиректора СМЗ, в период с мая по июль 2022 года совместно с соучастником похитил свыше 1,5 млн рублей, а также пытался путем фиктивных сделок совершить хищение 2,7 млрд рублей, принадлежащих предприятию.
Уртаев организовал с одной из коммерческих организаций заключение договора оказания услуг, по которому перечислил в качестве аванса исполнителю 1,5 млн рублей. В действительности ни одна из сторон не собиралась исполнять взятые на себя обязательства, а денежные средства были похищены.
Позднее топ-менеджер, используя свои полномочия, без уведомления совета директоров завода и его акционеров заключил с подконтрольной ему организацией фиктивный договор займа, не намереваясь возвращать деньги предприятию. С этой целью он дал указание подчиненному начальнику финансового отдела, не осведомленной о преступном умысле подсудимого, подготовить платежное поручение и перечислить на расчетный счет сторонней организации 250 млн. рублей. Полученные денежные средства в дальнейшем были обналичены и выведены из-под финансового контроля государства.
Соучастники также совершили попытку хищения денег завода под видом купли-продажи доли одной из коммерческих организаций за 2,5 млрд рублей. Однако при подписании юридических и финансовых документов, а также перечислении денег подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Выяснилось, что рыночная сумма сделки составляла 600 млн рублей.
Вчера Пермский краевой суд ужесточил приговор еще одному топ-менеджеру СМЗ. Исполнявшего обязанности гендиректора предприятия после задержания Уртаева Вахтанга Джигкаева за хищение 5 млн рублей приговорили к трем годам реального срока в колонии общего режима, ранее срок был условным. Джигкаева взяли под стражу в зале суда. Ранее Соликамский городской суд вынес ему условное наказание.