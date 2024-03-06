Прокуратура требует ужесточить наказание экс-директору Соликамского магниевого завода

По факту покушения на хищение 2,5 млрд рублей (отчуждаемой доли в СМЗ) Уртаев считает, что этот эпизод также не был доказан следствием и судом. Ущерб заводу не был нанесен, так как сделка не завершилась. Основной договор между Пестриковым и СМЗ не был подписан. Защита здесь ссылается здесь также на результаты аудита, про который говорится в деле Джигкаева, который показал на упущенную выгоду в результате отказа от сделки.