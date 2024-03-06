Ремонт моста через Егошиху в Перми обойдется в 42 миллиона рублей

Posted Сегодня, 05:49
Published Сегодня, 05:49
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Updated Сегодня, 05:51
В Свердловском районе Перми за 42 млн 315 тыс. рублей отремонтируют мост через Егошиху на дороге Стахановкая — Ива. Информация об этом появилась на сайте госзукупок. Исполнителем работ станет единственный участник торгов — ООО «Дорспецстрой».
Согласно проекту, будет восстановлено дорожное покрытие тротуаров с двух сторон, перил и барьеров. Сроки завершения всех работ на участке — 2 июля 2025 года. Железный мост длиной 291 м не ремонтировали с 2008 года, как указывается в техническом задании.
Аукцион был проведен «Пермблагоустройством». Поскольку поступила всего одна заявка на участие, торги признали несостоявшимися.