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Ремонт моста через Егошиху в Перми обойдется в 42 миллиона рублей

Ремонт моста через Егошиху в Перми обойдется в 42 миллиона рублей

6 марта 2024, 05:49
Фото: properm.ru
Подрядчиком выступит ООО «Дорспецстрой».

В Свердловском районе Перми за 42 млн 315 тыс. рублей отремонтируют мост через Егошиху на дороге Стахановкая — Ива. Информация об этом появилась на сайте госзукупок. Исполнителем работ станет единственный участник торгов — ООО «Дорспецстрой».

Согласно проекту, будет восстановлено дорожное покрытие тротуаров с двух сторон, перил и барьеров. Сроки завершения всех работ на участке — 2 июля 2025 года. Железный мост длиной 291 м не ремонтировали с 2008 года, как указывается в техническом задании.

Аукцион был проведен «Пермблагоустройством». Поскольку поступила всего одна заявка на участие, торги признали несостоявшимися.

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#Пермь#Госзакупки#Аукцион#Пермблагоустройство#Егошиха#Тротуары#Свердловский район#Подрядчик#Ремонт моста#Дорспецстрой#Дорога Стахановкая — Ива#Орожное покрытие#Перила#Барьеры#Сроки завершения работ#Железный мост#Техническое задание
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