Ремонт моста через Егошиху в Перми обойдется в 42 миллиона рублей

Согласно проекту, будет восстановлено дорожное покрытие тротуаров с двух сторон, перил и барьеров. Сроки завершения всех работ на участке — 2 июля 2025 года. Железный мост длиной 291 м не ремонтировали с 2008 года, как указывается в техническом задании.