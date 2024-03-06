Сгоревшее здание пермского педуниверситета начнут восстанавливать не ранее 2026 года

Двухэтажное деревянное здание на ул. Сибирская, 26а было построено в стиле русского классицизма в 1828–1829 годах по проекту архитектора Ивана Свиязева. После 1917 года оно было передано Пермскому университету, в 1930 — Пермскому педагогическому институту. До пожара в 2012 году там располагался факультет иностранных языков, с тех пор объект не восстанавливался.