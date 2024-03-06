Сгоревшее здание пермского педуниверситета начнут восстанавливать не ранее 2026 года

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
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Updated Сегодня, 06:20
Пермский государственный гуманитарно-педагогический университет уточнил сроки восстановления сгоревшего корпуса по ул. Сибирской, где до пожара находился факультет иностранных языков. Об этом сообщает ИА «Текст».
На данный момент, сообщает издание, разработана научно-проектная документация на реставрацию и приспособление для современного использования объекта.
В то же время, положительное заключение на проект реставрации от ФАУ «Главгосэкспертиза России» пока не получено. В ближайшее время планируется повторное прохождение экспертизы проекта (в третий раз). Разрушенное пожаром здание входит в ансамбль «Училище детей канцелярских служителей» и является объектом культурного наследия.
Из-за того, что проект реставрации объекта «Училище детей канцелярских служителей» не прошел экспертизу, он не включен в Федеральную адресную инвестиционную программу. «Включение в ФАИП возможно только после получения положительного заключения Главгосэкспертизы. Процесс восстановления разрушенного здания начнется после включения в ФАИП ориентировочно в 2026–2027 годах», — сообщает издание со ссылкой на пресс-службу вуза.
Конкурс по выбору подрядчика на проведение реставрации сгоревшего здания ПГГПУ будет объявлен после включения в ФАИП ориентировочно в 2026–2027 годах.
Двухэтажное деревянное здание на ул. Сибирская, 26а было построено в стиле русского классицизма в 1828–1829 годах по проекту архитектора Ивана Свиязева. После 1917 года оно было передано Пермскому университету, в 1930 — Пермскому педагогическому институту. До пожара в 2012 году там располагался факультет иностранных языков, с тех пор объект не восстанавливался.