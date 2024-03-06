Сколько можно заработать на концепции «магазин-кафе»?

Сначала проверяется наличие опасных веществ в составе продукта. Для этого разработаны специальные таблицы. Если нет ничего вызывающего опасения, за тестирование принимается офис, оно проводится вслепую. Да, сотрудники пробуют всё, что попадает на прилавок. Финальный этап — проверка в одном из магазинов. Если продукт нравится покупателям, его принимают, если нет — увы. На первый взгляд, громоздко, но тройная фильтрация ошибается крайне редко, практически на уровне статистической погрешности. При этом ассортименты и составы, если речь идёт о собственных блюдах, постоянно дорабатываются.