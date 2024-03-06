Сколько можно заработать на концепции «магазин-кафе»?

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Сегодня в столице Прикамья работает уже 5 магазинов сети «Жизньмарт», при этом первый открылся только в сентябре минувшего года. Любопытный факт: выручка первого дня составила 148 489 рублей, на следующий день она превысила 201 000 рублей. До конца 2024 года в Пермском крае будут работать ещё 25 «Жизньмартов» большого формата (100-200 квадратных метров). Все они открываются по франшизе!
Редакция properm.ru рассмотрела отечественный рынок сетевого ретейла, а также несколько зарубежных сетей. Таким образом были выявлены факторы, отличающие «Жизньмарт» от других сетей.
Свежая продукция — это довольно сложное решение даже в современном мире, где логистика настолько развита, что тюльпаны летают самолётами, чтобы прибыть на рынок к началу торговли. В «Жизньмарте» 70% продаваемых товаров имеют срок годности до трёх дней.
Для обычного магазина у дома это очень серьёзная нагрузка, но в «Жизньмарте» разработали простую и эффективную систему взаимодействия с местными поставщиками. Также было создано уникальное IT-решение, упрощающее логистику, складирование и выкладку.
Система отбора товаров для полок «Жизньмарта» заслуживает отдельного упоминания. Здесь нет двадцати наименований докторской колбасы или десяти разных брендов кабачковой икры. В каждой категории на полке всего один товар, но прошедший тщательный отбор.
Сначала проверяется наличие опасных веществ в составе продукта. Для этого разработаны специальные таблицы. Если нет ничего вызывающего опасения, за тестирование принимается офис, оно проводится вслепую. Да, сотрудники пробуют всё, что попадает на прилавок. Финальный этап — проверка в одном из магазинов. Если продукт нравится покупателям, его принимают, если нет — увы. На первый взгляд, громоздко, но тройная фильтрация ошибается крайне редко, практически на уровне статистической погрешности. При этом ассортименты и составы, если речь идёт о собственных блюдах, постоянно дорабатываются.
Этим сегодня никого не удивишь. Свои торговые марки регистрируют «Лента», «Пятёрочка» и другие сети. Английский ретейлер Waitrose вообще имеет около 2000 наименований собственной продукции. Однако во всех этих сетях СТМ — это дополнение, а в «Жизньмарте» — основа. Это гарантирует высокое качество реализуемых товаров. Многоуровневый контроль распространяется и на собственное производство.
Следует отметить и большое количество готовых блюд, которые достаточно просто разогреть, чтобы получить готовый обед или ужин. Сеть «Жизньмарт» работает в формате «магазин у дома». Его покупатели — в основном работающие семьи и студенты, которые не могут себе позволить в будний день тратить много времени.
Отдельным плюсом является наличие экспресс-доставки. Говоря проще, клиент может только подъезжать к дому, а его заказ уже будут собирать, чтобы он попал в дом вместе с хозяином или чуть позже. Плюсом уже для владельца магазина является то, что доставкой занимаются сами продавцы, а значит, нет затрат на курьеров. Это также результат внедрения собственной системы управления логистикой и трудовыми процессами.
На сегодняшний день в Российской Федерации работает более 260 магазинов этой сети. В этом году они также открылись в ОАЭ (Дубай), впереди работа в Казахстане. Формат «магазин-кафетерий» оказался востребован в этих странах, где очень много работающего населения.
Среднее время, которое клиент проводит в магазине, — 5 минут. Здесь установлены кассы самообслуживания, что существенно сокращает время.
Согласно статистике, средняя выручка большого магазина составляет 7 млн рублей в месяц. Из них доход — от 450 тысяч до миллиона.
Все магазины открываются по франшизе, паушальный взнос составляет 1,5 млн рублей. Всего же необходимо инвестировать в каждую торговую точку от 10 до 14 млн рублей
За эти деньги франчайзи получает:
— концепцию магазина: уникальный формат преимущественно с товарами под собственной торговой маркой;
— подбор помещения, дизайн-проект и сопровождение стройки;
— торговую матрицу с уникальным ассортиментом продуктов;
— документы для работы: стандарты, инструкции, прописанные бизнес-процессы,
— стартовое обучение партнера и сотрудников;
— сайт и мобильное приложение для заказов доставки продуктов из вашего магазина;
— уникальную IT-систему, которая автоматизирует все рутинные процессы;
— маркетинговую поддержку в создании потока постоянных клиентов;
— юридическую помощь.
При этом работа с поставщиками также ложится на франчайзера. А для ритейла поставщики — это очень важный аспект бизнеса.
После паушального взноса необходимо будет внести 300 тысяч обеспечительного платежа, но его можно вернуть, если магазин будет открыт за 7 месяцев.
Будущий магазин придётся реконструировать, в среднем на ремонт уходит 2,3 млн, 6,4 млн пойдут на приобретение оборудования, ещё 2,1 млн составят операционные расходы.
Средняя аренда составляет 190 тысяч рублей, но это во многом зависит от населённого пункта и локации в нём.
На закупку продукции уйдёт 1,3 млн, из которых 600 тысяч — это депозит на РЦ.
Также следует запланировать 500 тысяч на операционные минусы при запуске.
Следует отметить, что франшиза «Жизньмарт» доступна даже тем, у кого нет 10 млн. Для тех, кто хочет работать, но не имеет нужной суммы создали портал «Инвестиционный Тиндер». Здесь можно найти инвестора или управляющего партнёра, чтобы совместно купить франшизу.
Финансовая модель подразумевает возвращение затрат за 3 года. Это максимальный срок. Статистика после открытия 267 магазинов снижает этот срок до 21 месяца. Экономисты утверждают, что это хороший показатель для проекта стоимостью более 10 млн рублей.
При этом сами франчайзи говорят об открытости компании и всесторонней поддержке. Например, регулярная информация с удачными кейсами выкладывается в телеграм-канал «Жизньмарта».
Если говорить о клиентах, то они в основном довольны отсутствием очередей, качеством продукции и экспресс-доставкой, которая занимает не более 20 минут.
Если говорить о выручке сети за прошлый год (по большим и минимагазинам), то она составила 8,4 млрд рублей.
Лет пять назад многие аналитики предрекали ритейлу стагнацию и смерть из-за развития маркетплейсов и сервисов доставки. Однако сегодня наблюдается иная картина. Ритейл по-прежнему на коне, хотя и приходится переориентировать логистику, в том числе из-за санкций. В связи с этим в выигрышной позиции находятся сети, которые изначально ориентированы на местного производителя и умеют работать с продукцией с кратким сроком годности.