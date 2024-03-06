Спартакиада ОМК по зимним видам спорта собрала рекордное количество команд в Чусовом

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
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Updated Сегодня, 10:50
В Чусовом завершилась 15-я спартакиада среди трудовых коллективов группы ОМК по зимним видам спорта, которая объединила более 200 сотрудников компании из 17 регионов. В спортивных соревнованиях приняли участие 10 команд — это рекорд среди всех зимних «ОМКиад».
По итогам соревнования в общем зачете чусовские спортсмены сохранили многолетний титул чемпионов зимних соревнований ОМК и стали лучшими спортсменами компании — уже в шестой раз.
Победу чусовской команде принесли золотые медали в санном и горнолыжном видах спорта, лыжных гонках и комбинированной эстафете, а также — серебро в конькобежном виде спорта. Наталья Маслова показала фантастический результат на лыжной гонке в дистанции 3 км. Коллега стартовала последней, а пришла первой с отрывом от соперниц в 1 минуту 17 секунд. Константин Афанасьев и Иван Мухачев завоевали золото и серебро на дистанции 5 км, финишировав с разницей всего 0,07 секунды.
Второе место заняли спортсмены челябинского завода ОМК, команда победила в хоккее с мячом, черлинге, конькобежной эстафете и лидировала в общем зачете после первого дня. Тройку лидеров замкнула приглашенная команда «Эколант», которая впервые участвовала в зимнем этапе спартакиады.
Следующая «ОМКиада» пройдет летом 2026 года в Выксе Нижегородской области.
Азат Имамов, управляющий директор завода ОМК в Чусовом:
— «ОМКиада» — это и соревнования, и возможность для сотрудников проявить себя и свои таланты. И мы в компании это поддерживаем. В этом году сотрудники ОМК сражались на льду, на снегу и на горных склонах, показывали не только индивидуальное мастерство и профессионализм, но и командный дух. «ОМКиада» этого года стала для нас особенной, она открыла череду праздничных мероприятий, посвященных 145-летию чусовского завода.
ОМК проводит корпоративную спартакиаду по зимним и летним видам среди сотрудников своих предприятий с 2004 года. За это время компания провела семь зимних «ОМКиад», и все из них в Чусовом — городе олимпийских саночников и фристайлистов. За все 15 сезонов в соревнованиях поучаствовали более 2,5 тыс. сотрудников ОМК.