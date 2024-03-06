Спартакиада ОМК по зимним видам спорта собрала рекордное количество команд в Чусовом

ОМК проводит корпоративную спартакиаду по зимним и летним видам среди сотрудников своих предприятий с 2004 года. За это время компания провела семь зимних «ОМКиад», и все из них в Чусовом — городе олимпийских саночников и фристайлистов. За все 15 сезонов в соревнованиях поучаствовали более 2,5 тыс. сотрудников ОМК.