«Я испугался». Суд избрал меру пресечения виновнику смертельного ДТП в центре Перми

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Сегодня, 6 марта, судья Ленинского районного суда Оксана Корепанова удовлетворила ходатайство следствия и определила обвиняемого в смертельном ДТП у ЦУМа Богдана Сулигу на два месяца в СИЗО. Он пробудет в следственном изоляторе до 1 мая.
Как передает из зала суда журналист Properm.ru, виновный сознался в содеянном и сам явился к следователям более, чем через сутки после ДТП.
Адвокат Сулиги Константин Орлов выступил против освещения процесса СМИ и присутствия журналистов в зале. Его подзащитный согласился. Прокуратура и следствие не увидели оснований для этого. Богдан Сулига заявил, что после ДТП его родным поступают угроз, однако суд разрешил фото- и видеосъемку заседания.
В ходатайстве следствия и. о. руководителя следственного отдела СУ СКР по Ленинскому району Павел Сатюков указал, что Сулига на высокой скорости проехал на красный сигнал светофора. Он был в момент ДТП в автомобиле с супругой и братьями, откуда ушел по улицам после аварии, что видно после городским камерам видеонаблюдения, быдл заявлено в суде. Следствие указывает, что мужчина может скрыться, ведь ранее бывали случаи, когда подозреваемые срезали браслеты и сбегали.
«Я не согласен с ходатайством и прошу избрать домашний арест Я не прошу домашний арест по месту прописки, так как там проживают очевидцы. Я не собираюсь скрываться и воспрепятствовать следствию», — заявил Богдан Сулига. Прокурор поинтересовался, не в этой ли квартире мужчина находится, пока он скрывался от следствия, и не там ли накануне трагедии отмечали день рождения друга Сулиги. Тот затруднился ответить на вопрос. В ходе процесса стало известно, что сейчас подсудимый работает на заводе.
По словам прокурора Ленинского района Вадима Расторгуева, пока нет оснований избрать для Сулиги домашний арест. То, что он не может ответить на вопрос, где он скрывался, потенциально говорит о его ненадлежащем поведении.
Как заявил адвокат, ранее его подзащитный не судим (по закону так обозначается погашенная судимость — Properm.ru). Он сам явился с повинной и дал признательные показания, рассказал свою версию, как все происходило. Находясь в СИЗО, он не сможет оказывать помощь пострадавшим. Кроме того, инкриминируемое ему преступление относится к неосторожным, говорит защитник. На это ранее прокурор заметил, что преступление особо тяжкое.
«Я ушел с места происшествия не чтобы скрыться, а потому что испугался. Я не намерен скрываться и буду помогать пострадавшим», — сказал Богдан Сулига перед завершением. В утро трагедии он ехал домой с женой и братьями из клуба, где компания праздновала день рождения. После аварии все они пешком ушли в сторону набережной, покинув место ДТП.
Как уже сообщали Properm.ru, в минувший понедельник 4 марта сотрудники полиции установили личность Богдана Сулиги. После того, как он был объявлен в розыск, спустя более суток он сам явился с адвокатом для проведения следственных действий сотрудникам СУ СК России по Пермскому краю. Расследованием ДТП с одним погибшим и двумя пострадавшими занимается следственный комитет.
Известно, что 31-летний уроженец Таджикистана и гражданин России Богдан Сулига проживет в деревне Кондратово Пермского района. Он в детстве с семье был перевезен в страну как беженец. Ранее на него было зарегистрировано крестьянско-фермерское хозяйство с основным видом деятельности по разведению овец. В 2018 году хозяйство было официально ликвидировано. Сейчас, было заявлено в суде, он работает на одном из промышленных предприятий.
В 2018 году Пермский районный суд оставил без изменений решение мирового судьи по уголовному делу в отношении Богдана Сулиги. Он был осужден за избиение знакомого по ч. 1 ст. 112 УК РФ (причинение вреда здоровью средней тяжести), суд назначил возместить потерпевшему моральный вред на сумму 100 тыс. рублей. Из материалов дела известно, что в 2017 году он подрался со знакомым, в результате конфликта у соперника Сулиги были зафиксированы переломы конечностей. Сейчас судимость погашена.
Смертельное ДТП произошло рано утром 3 марта. 31-летний водитель Nissan Teana проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris, которым управлял 42-летний водитель. После этого Nissan Teana сбил троих пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора.