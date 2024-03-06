«Я испугался». Суд избрал меру пресечения виновнику смертельного ДТП в центре Перми

«Я не согласен с ходатайством и прошу избрать домашний арест Я не прошу домашний арест по месту прописки, так как там проживают очевидцы. Я не собираюсь скрываться и воспрепятствовать следствию», — заявил Богдан Сулига. Прокурор поинтересовался, не в этой ли квартире мужчина находится, пока он скрывался от следствия, и не там ли накануне трагедии отмечали день рождения друга Сулиги. Тот затруднился ответить на вопрос. В ходе процесса стало известно, что сейчас подсудимый работает на заводе.