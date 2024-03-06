Суд начал рассмотрение иска Росприроднадзора к «Прикамскому картону»

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Published Сегодня, 09:16
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Сегодня, 6 марта, состоялось предварительное судебное заседание по иску
Западно-Уральского Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования к ООО «Прикамский картон» о взыскании суммы ущерба, нанесённого водному объекту в размере 3,199 млрд рублей.
Росприроднадзор поддерживает иск, «Прикамский картон» с предъявленными требованиями не согласен в полном объёме. В подтверждение своей позиции общество представило в суд заключения экспертов и специалистов. Затем компания заявила ходатайство об отложении предварительного заседания. Суд удовлетворил ходатайство, дело отложено к рассмотрению на 16 апреля 2024 года.
По данным ООО «Прикамский картон», в период с 2021 по 2023 годы Росприроднадзор, а также Пермская природоохранная прокуратура провели пять проверок. Проверки не показали превышений загрязняющих веществ в сточной и природной воде.
ПЦБК — предприятие замкнутого производственного цикла — от заготовки и переработки сырья до выпуска и реализации готовой продукции (гофроупаковки). ПЦБК входит в ТОП-10 крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в России. Каждый 20-й гофроящик в России выпущен на ПЦБК. В компании работают 2,6 тыс. человек.