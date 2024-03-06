Суд начал рассмотрение иска Росприроднадзора к «Прикамскому картону»

Росприроднадзор поддерживает иск, «Прикамский картон» с предъявленными требованиями не согласен в полном объёме. В подтверждение своей позиции общество представило в суд заключения экспертов и специалистов. Затем компания заявила ходатайство об отложении предварительного заседания. Суд удовлетворил ходатайство, дело отложено к рассмотрению на 16 апреля 2024 года.