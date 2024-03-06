Суд Перми начал рассматривать иски городских властей к арендатору парка Горького

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Вчера, 5 марта, пермский арбитражный суд рассмотрел два иска городских властей к ООО «Центральный парк развлечений имени Горького», выступающее арендатором территории одноименного парка в центре города. Заседание по рассмотрению иска Департамента земельных отношений (ДЗО) было отложено до 16 апреля, сообщается в материалах картотеку суда.
В ходе судебного разбирательства стало известно, что ответчиком не был предоставлен отзыв на иск, однако требований компания не признает. Согласно заявлению администрации Свердловского района Перми, спорными объектами являются здания двух кафе Casa Mia и «Халва», «Дом Дракулы», гараж площадью в 43,9 кв. м, два здания общественного туалета. По словам судьи объекты являются недвижимыми объектами, поскольку у всех (кроме Casa Mia и «Халва») есть техпаспорта от Центра технической инвентаризации Прикамья. Примечательно, что визуальный осмотр зданий истцом состоялся только в середине января 2024 года, сообщает Business Class.
Соответственно, у кафе Casa Mia и «Халва» технических паспортов не оказалось. «У объектов нет технического паспорта, но специалисты районной администрации провели их осмотр и обнаружили признаки капитального строения — в частности, фундамент. В обосновании позиции предоставлены акт осмотра и фотографии внешнего вида кафе — внутрь сотрудникам попасть не удалось, поскольку зимой заведения не работают», пишет издание.
Напомним, что ДЗО требует признать, что парк не имеет права собственности на театральную эстраду и контрольную будку. В рамках второго иска от мэрии Свердловского района требуется признать самовольными постройками и снести кафе «Халва», ресторан Casa Mia и ещё четыре сооружения.
Парк располагается на территории бывшего загородного сада, основанного в 1804 году. Срок аренды ООО «ЦПР» заканчивается в 2029 году, а занимает территорию парка организация с 2001 года. При этом 24% долей в обществе принадлежит Департаменту земельных отношений Перми, остальная часть — бизнесмену Рашиду Габдуллину.