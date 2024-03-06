Суд Перми начал рассматривать иски городских властей к арендатору парка Горького

В ходе судебного разбирательства стало известно, что ответчиком не был предоставлен отзыв на иск, однако требований компания не признает. Согласно заявлению администрации Свердловского района Перми, спорными объектами являются здания двух кафе Casa Mia и «Халва», «Дом Дракулы», гараж площадью в 43,9 кв. м, два здания общественного туалета. По словам судьи объекты являются недвижимыми объектами, поскольку у всех (кроме Casa Mia и «Халва») есть техпаспорта от Центра технической инвентаризации Прикамья. Примечательно, что визуальный осмотр зданий истцом состоялся только в середине января 2024 года, сообщает Business Class.