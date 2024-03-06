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Published Сегодня, 15:29

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Updated Сегодня, 15:31

Транспортная прокуратура выявила нарушения Пермском аэропорту

Транспортная прокуратура выявила нарушения Пермском аэропорту

6 марта 2024, 15:29
Фото: 1MI
Проблемы были у спецтехники воздушной гавани.

Уральской транспортной прокуратурой проведена проверка в сфере соблюдения эксплуатантами, владельцами посадочных площадок, операторами аэродромов воздушного законодательства в осенне-зимнее время, а также при организации противообледенительной обработки воздушных судов. О результатах проверочных мероприятий в аэропорту Большое Савино сообщает пресс-служба ведомства.

При проверке пермского аэропорта оказалось, что пять единиц спецтехники не были обеспечены исправными источниками световых сигналов. После вмешательства прокурора нарушения устранены.

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#Общество#Пермь#Прокуратура#Пермский аэропорт#Аэропорт пермь#Транспорт
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