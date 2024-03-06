Транспортная прокуратура выявила нарушения Пермском аэропорту

Уральской транспортной прокуратурой проведена проверка в сфере соблюдения эксплуатантами, владельцами посадочных площадок, операторами аэродромов воздушного законодательства в осенне-зимнее время, а также при организации противообледенительной обработки воздушных судов. О результатах проверочных мероприятий в аэропорту Большое Савино сообщает пресс-служба ведомства.