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В Перми началось строительство нового здания школы №146 на Уральской, 110

У Пермского цирка на месте памятника архитектуры началось строительство школы

6 марта 2024, 06:45
Фото: пресс-служба администрации Перми

В Перми началось строительство нового здания школы №146 на Уральской, 110

Власти обещают восстановить снесенное здание Ханнеса Мейера.

В Перми началась реконструкция школы на месте здания, построенного по проекту швейцарского архитектора Ханнеса Мейера (ул. Уральская, 110). Ранее чиновники поясняли, что термин «реконструкция» не исключает возможность сноса исходного объекта.

Мэр краевой столицы Эдуард Соснин сообщил в своем Telegram-канале, что работы ведутся под кураторством городского управления строительства. На объекте вынесены сети водоотведения. Подрядчик — ранее стало известно, что это ООО «Кинетика» (бывший «ЖБК-Строй») — завершает формирование котлована, занимается устройством временной дороги из плит и забивкой свай. По информации властей, работы идут по графику.

Фото: пресс-служба администрации Перми

Ввод здания школы в эксплуатацию запланирован на декабрь 2025 года. В здании разместят школу №146 с углубленном изучением математики, информатики и физики. Учиться в нем смогут 500 школьников с 7 по 11 классы.

Историческое здание на Уральской, 110 было снесено, поскольку находилось в аварийном состоянии. Оно было построено еще в 1924 году. Чиновники обещают, что в ходе реконструкции восстановят здание в тех габаритах и цветовом решении, которое было создано Ханнесом Мейером.

Согласован внешний вид исторического здания Ханнеса Мейера у Пермского цирка
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#Недвижимость#Общество#Пермь
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