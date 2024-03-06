У Пермского цирка на месте памятника архитектуры началось строительство школы

Историческое здание на Уральской, 110 было снесено, поскольку находилось в аварийном состоянии. Оно было построено еще в 1924 году. Чиновники обещают, что в ходе реконструкции восстановят здание в тех габаритах и цветовом решении, которое было создано Ханнесом Мейером.