Украл у девушек 16 смартфонов. В Перми задержан карманник из Березников

Березниковец, освободившись из мест лишения свободы, украл в Перми 16 сотовых телефонов у потерпевших. Преступник в качестве жертв выбирал исключительно молодых девушек. Он наблюдал за потерпевшими и после того, как те убирали гаджет в наружные карманы одежды, подходил на близкое к ним расстояние и незаметно вытаскивал смартфон. В момент совершения попытки очередного преступления злоумышленник был задержан.