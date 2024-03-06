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Украл у девушек 16 смартфонов. В Перми задержан карманник из Березников

Украл у девушек 16 смартфонов. В Перми задержан карманник из Березников

6 марта 2024, 14:29
Фото: 1MI
Мужчина нанес ущерб своим жертвам почти на полмиллиона рублей.

Прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение в отношении вора-карманника из Березников. Мужчина специализировался на воровстве телефонов, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Березниковец, освободившись из мест лишения свободы, украл в Перми 16 сотовых телефонов у потерпевших. Преступник в качестве жертв выбирал исключительно молодых девушек. Он наблюдал за потерпевшими и после того, как те убирали гаджет в наружные карманы одежды, подходил на близкое к ним расстояние и незаметно вытаскивал смартфон. В момент совершения попытки очередного преступления злоумышленник был задержан.

Общий размер причиненного ущерба составил более 450 тыс. рублей. Сейчас мужчина обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Перми.

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#Общество#Суд#Пермь#Криминал#Кража#Березники#Прокуратура#Уголовное дело
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