Украл у девушек 16 смартфонов. В Перми задержан карманник из Березников

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Прокуратура Дзержинского района утвердила обвинительное заключение в отношении вора-карманника из Березников. Мужчина специализировался на воровстве телефонов, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Березниковец, освободившись из мест лишения свободы, украл в Перми 16 сотовых телефонов у потерпевших. Преступник в качестве жертв выбирал исключительно молодых девушек. Он наблюдал за потерпевшими и после того, как те убирали гаджет в наружные карманы одежды, подходил на близкое к ним расстояние и незаметно вытаскивал смартфон. В момент совершения попытки очередного преступления злоумышленник был задержан.
Общий размер причиненного ущерба составил более 450 тыс. рублей. Сейчас мужчина обвиняется по п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Перми.