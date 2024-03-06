В четверг в Нытвенском и Кудымкарском округах похоронят двух убитых участников СВО

В сентябре прошлого года Лесников ушел служить по контракту. 2 февраля текущего года мужчина был убит. Прощание с военнослужащим пройдет в четверг, 7 марта, с 12:00, в Мижуевском СДК в деревне Мижуева (Колхозная, 8).