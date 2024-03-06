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Published Сегодня, 07:48

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Updated Сегодня, 07:50

В Нытвенском и Кудымкарском округах 7 марта простятся с двумя участниками СВО

В четверг в Нытвенском и Кудымкарском округах похоронят двух убитых участников СВО

6 марта 2024, 07:48
Фото: пресс-службы администраций Нытвенского и Кудымкарского округов

В Нытвенском и Кудымкарском округах 7 марта простятся с двумя участниками СВО

Один из мужчин погиб на прошлой неделе.

Во время СВО погибли военнослужащие из Нытвенского городского и Кудымкарского муниципального округов. Об этом рассказали в пресс-службах муниципалитетов в соцсети «ВКонтакте».

Житель Нытвенского округа Роман Жуланов служил в мотострелковом отделении штурмового отряда. Он был убит на прошлой неделе, 27 февраля. Завтра, 7 марта, в 10:00 поселке Уральский в 10:00 в фойе Дворца культуры и спорта состоится церемония прощания.

Сергей Лесников родился 2 января 1989 года в деревне Шипицына Кудымкарского района. Окончил Гуринскую среднюю общеобразовательную школу и профессиональное училище №48. Затем работал в колхозе им. Кирова.

В сентябре прошлого года Лесников ушел служить по контракту. 2 февраля текущего года мужчина был убит. Прощание с военнослужащим пройдет в четверг, 7 марта, с 12:00, в Мижуевском СДК в деревне Мижуева (Колхозная, 8).

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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