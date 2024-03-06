В четверг в Нытвенском и Кудымкарском округах похоронят двух убитых участников СВО

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
Во время СВО погибли военнослужащие из Нытвенского городского и Кудымкарского муниципального округов. Об этом рассказали в пресс-службах муниципалитетов в соцсети «ВКонтакте».
Житель Нытвенского округа Роман Жуланов служил в мотострелковом отделении штурмового отряда. Он был убит на прошлой неделе, 27 февраля. Завтра, 7 марта, в 10:00 поселке Уральский в 10:00 в фойе Дворца культуры и спорта состоится церемония прощания.
Сергей Лесников родился 2 января 1989 года в деревне Шипицына Кудымкарского района. Окончил Гуринскую среднюю общеобразовательную школу и профессиональное училище №48. Затем работал в колхозе им. Кирова.
В сентябре прошлого года Лесников ушел служить по контракту. 2 февраля текущего года мужчина был убит. Прощание с военнослужащим пройдет в четверг, 7 марта, с 12:00, в Мижуевском СДК в деревне Мижуева (Колхозная, 8).