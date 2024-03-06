В Минприроды Прикамья прокомментировали возведение парка над пещерой в Кунгуре

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Министр природных ресурсов и экологии Пермского края Дмитрий Беланович сообщил, что с конкретным инвестиционным предложением МИНЭКа об обустройстве парка развлечений над Кунгурской ледяной пещерой в ведомстве не знакомились. Подобные проекты прорабатываются на уровне муниципалитетов.
В конце 2023 года Минприроды Прикамья приняло стратегию развития ООПТ, которая включает в себя развитие существующих и создание новых ООПТ. Она включает в себя как сохранение экологии, так и развитие рекреации — обустройство мест отдыха, экологической троп и других некапитальных объектов.
Например, как это запланировано при обустройстве особо охраняемой природной территории в Каменном городе. МИНЭК, Минтуризма и другие профильные министерства ознакомлены с этой стратегией и учитывали это, в том числе при, разработке инвестиционных предложений. «Поэтому предложение МИНЭКа по экологическому развитию данной территории не противоречит режиму режим ООПТ „Ледяная пещера“, — подчеркнул Дмитрий Беланович.