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В Минприроды Прикамья прокомментировали возведение парка над пещерой в Кунгуре

В Минприроды Прикамья прокомментировали возведение парка над пещерой в Кунгуре

6 марта 2024, 13:03
Фото: properm.ru
По словам министра природных ресурсов и экологии, предложение МИНЭКа по развитию территории не противоречит режиму ООПТ.

Министр природных ресурсов и экологии Пермского края Дмитрий Беланович сообщил, что с конкретным инвестиционным предложением МИНЭКа об обустройстве парка развлечений над Кунгурской ледяной пещерой в ведомстве не знакомились. Подобные проекты прорабатываются на уровне муниципалитетов.

В конце 2023 года Минприроды Прикамья приняло стратегию развития ООПТ, которая включает в себя развитие существующих и создание новых ООПТ. Она включает в себя как сохранение экологии, так и развитие рекреации — обустройство мест отдыха, экологической троп и других некапитальных объектов.

Например, как это запланировано при обустройстве особо охраняемой природной территории в Каменном городе. МИНЭК, Минтуризма и другие профильные министерства ознакомлены с этой стратегией и учитывали это, в том числе при, разработке инвестиционных предложений. «Поэтому предложение МИНЭКа по экологическому развитию данной территории не противоречит режиму режим ООПТ „Ледяная пещера“, — подчеркнул Дмитрий Беланович.

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