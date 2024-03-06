В Минприроды Прикамья прокомментировали возведение парка над пещерой в Кунгуре

Например, как это запланировано при обустройстве особо охраняемой природной территории в Каменном городе. МИНЭК, Минтуризма и другие профильные министерства ознакомлены с этой стратегией и учитывали это, в том числе при, разработке инвестиционных предложений. «Поэтому предложение МИНЭКа по экологическому развитию данной территории не противоречит режиму режим ООПТ „Ледяная пещера“, — подчеркнул Дмитрий Беланович.