В Минздраве Прикамья рассказали, как работают медучреждения в праздник 8 марта

Стало известно, как будет организована работа медицинских учреждений в праздничные мартовские выходные, с 8 по 10 марта. Как рассказали Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава, кабинеты неотложной медицинской помощи в поликлиниках продолжат работу с 8:00 до 24:00. Количество мобильных бригад сохранится. Вызвать врача «неотложки» можно с 8:00 до 23:00.