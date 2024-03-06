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Published Сегодня, 06:04

Modified Сегодня, 06:06

Updated Сегодня, 06:06

В Минздраве Прикамья рассказали, как работают больницы в праздник 8 марта

В Минздраве Прикамья рассказали, как работают медучреждения в праздник 8 марта

6 марта 2024, 06:04
Фото: 1MI

В Минздраве Прикамья рассказали, как работают больницы в праздник 8 марта

Работа жизненно важных служб будет проходить в усиленном режиме.

Стало известно, как будет организована работа медицинских учреждений в праздничные мартовские выходные, с 8 по 10 марта. Как рассказали Properm.ru в пресс-службе краевого Минздрава, кабинеты неотложной медицинской помощи в поликлиниках продолжат работу с 8:00 до 24:00. Количество мобильных бригад сохранится. Вызвать врача «неотложки» можно с 8:00 до 23:00.

Поликлиники станут принимать пациентов по обычному графику 9 марта. Стационары, в том числе перепрофилированные для лечения заболевших коронавирусом, будут работать в штатном, круглосуточном режиме. Работа травмпунктов, скорой помощи, службы медицины катастроф, санитарной авиации и «неотложки» организуется в усиленном режиме.

Помимо этого, единая региональная информационно-справочная служба 122 будет функционировать в режиме записи обращений.

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#Общество#Пермь#Больницы#Минздрав#8 марта#Поликлиники#Стационары
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