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Published Сегодня, 10:13

Modified Сегодня, 10:15

Updated Сегодня, 10:15

Стало известно о состоянии юношей, пострадавших в ДТП у пермского ЦУМа

В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие в ДТП в центре Перми

6 марта 2024, 10:13
Фото: Изображение Midjourney

Стало известно о состоянии юношей, пострадавших в ДТП у пермского ЦУМа

В аварии погибла 18-летняя девушка.
Сюжет
Дтп

Стали известны данные о состоянии двоих 18-летних молодых людей, которые пострадали в ДТП у пермского ЦУМа в минувшее воскресенье, 3 марта. В пресс-службе Минздрава сообщили Properm.ru, что оба пострадавших продолжают лечение в больнице. Один парень находится в удовлетворительном состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

Смертельная авария произошла рано утром. 31-летний водитель Nissan Teana, по данным Properm.ru, житель Кондратово Богдан Сулига проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris под управлением 42-летнего водителя. После этого Nissan Teana сбил троих пешеходов, пересекавших ул. Ленина на зеленый сигнал, — двух парней и девушку, всем им по 18 лет. В результате девушка скончалась на месте ДТП, а юношей госпитализировали в больницу.

Вчера стало известно, что Богдану Сулиге предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения). В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании виновнику ДТП меры пресечения.

Виновнику смертельного ДТП в центре Перми предъявили обвинение
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#Происшествия#Дтп#Пермь#Минздрав
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