В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие в ДТП в центре Перми

Смертельная авария произошла рано утром. 31-летний водитель Nissan Teana, по данным Properm.ru, житель Кондратово Богдан Сулига проехал на красный сигнал светофора и врезался в автомобиль Hyundai Solaris под управлением 42-летнего водителя. После этого Nissan Teana сбил троих пешеходов, пересекавших ул. Ленина на зеленый сигнал, — двух парней и девушку, всем им по 18 лет. В результате девушка скончалась на месте ДТП, а юношей госпитализировали в больницу.