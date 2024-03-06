В Перми пока не планируют строительство второго планетария

Публичные слушания по проекту планетария прошли в марте 2023 года. Здание планетария было бы рассчитано на 100 посетителей. На участке под будущий планетарий предложили установить нулевую высотность. Как пояснили в региональном Минимущества, это нужно, чтобы защитить площадку от жилой застройки, которая разрешена в зоне Ц-1. Члены комиссии по ПЗЗ одобрили изменение зонирования.