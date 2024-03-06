properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:57

Updated Сегодня, 12:57

В Перми пока не планируют строительство второго планетария

В Перми пока не планируют строительство второго планетария

6 марта 2024, 12:54
Фото: properm.ru
Московский инвестор решил отдать предпочтение Тюмени.

В администрацию города Перми пока не поступило официальных документов по реализации проекта второго планетария на Слудской горке. Об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в ответ на запрос о планах по строительству.

В 2023 году комиссия по землепользованию и застройке (ПЗЗ) согласовала строительство второго планетария в Перми. Агентство инвестиционного развития Прикамья предложило установить возле эспланады зону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1. Московская компания «Галатэя», возглавляемая Евгением Гудовым, предложила возвести планетарий на пересечении ул. Петропавловской и Попова, через дорогу от ТРЦ «iMALL Эспланада».

Публичные слушания по проекту планетария прошли в марте 2023 года. Здание планетария было бы рассчитано на 100 посетителей. На участке под будущий планетарий предложили установить нулевую высотность. Как пояснили в региональном Минимущества, это нужно, чтобы защитить площадку от жилой застройки, которая разрешена в зоне Ц-1. Члены комиссии по ПЗЗ одобрили изменение зонирования.

Учредителем и генеральным директором ООО «Галатэя» является Евгений Гудов. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также деятельностью в области архитектуры, культуры и искусства. Организация зарегистрирована в ноябре 2010 года. «Галатэя» спроектировала самый большой планетарий в мире, находящийся в Санкт-Петербурге, — площадь комплекса составляет 4 тыс. кв. м.

Параллельно с пермским компания планировала построить планетарий в Тюмени. При этом в Тюмени уже появились строительные леса, инвестор приступил к работам.

Подпишитесь
«Я испугался». Суд избрал меру пресечения виновнику смертельного ДТП в центре Перми
Сегодня, 12:18
В Перми завершили расследование дела о контрабанде архивов «Мемориала»*
Сегодня, 10:05
В Минздраве рассказали, в каком состоянии находятся пострадавшие в ДТП в центре Перми
Сегодня, 10:13
В Перми в ТРК «Семья» расширят игровую зону за счет площади фойе кинотеатра
Сегодня, 08:35
Прокуратура требует ужесточить наказание экс-директору Соликамского магниевого завода
Сегодня, 06:49
Пермский театр кукол объяснил необходимость покупки премиального кроссовера
Сегодня, 07:00