В Перми пока не планируют строительство второго планетария

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В администрацию города Перми пока не поступило официальных документов по реализации проекта второго планетария на Слудской горке. Об этом сообщили корреспонденту Properm.ru в ответ на запрос о планах по строительству.
В 2023 году комиссия по землепользованию и застройке (ПЗЗ) согласовала строительство второго планетария в Перми. Агентство инвестиционного развития Прикамья предложило установить возле эспланады зону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1. Московская компания «Галатэя», возглавляемая Евгением Гудовым, предложила возвести планетарий на пересечении ул. Петропавловской и Попова, через дорогу от ТРЦ «iMALL Эспланада».
Публичные слушания по проекту планетария прошли в марте 2023 года. Здание планетария было бы рассчитано на 100 посетителей. На участке под будущий планетарий предложили установить нулевую высотность. Как пояснили в региональном Минимущества, это нужно, чтобы защитить площадку от жилой застройки, которая разрешена в зоне Ц-1. Члены комиссии по ПЗЗ одобрили изменение зонирования.
Учредителем и генеральным директором ООО «Галатэя» является Евгений Гудов. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий, а также деятельностью в области архитектуры, культуры и искусства. Организация зарегистрирована в ноябре 2010 года. «Галатэя» спроектировала самый большой планетарий в мире, находящийся в Санкт-Петербурге, — площадь комплекса составляет 4 тыс. кв. м.
Параллельно с пермским компания планировала построить планетарий в Тюмени. При этом в Тюмени уже появились строительные леса, инвестор приступил к работам.