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Posted Сегодня, 04:27

Published Сегодня, 04:27

Modified Сегодня, 04:29

Updated Сегодня, 04:29

В Перми пройдет гала-матч с участием звезд мирового хоккея

В Перми пройдет гала-матч с участием звезд мирового хоккея

6 марта 2024, 04:27
Фото: минспорта Пермского края
Можно будет увидеть в игре чемпионов мира, Олимпийских игр и России.

Легенды мирового хоккея 10 марта проведут в Перми гала-матч. Увидеть встречу можно на льду УДС «Молот», сообщают в краевом минспорта.

В составе команды «Легенда» на лед выйдут олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Сергей Бабинов, Андрей Коваленко, Владимир Мышкин, Виктор Шалимов, Евгений Давыдов, а также чемпионы мира и России Ирек Гимаев, Олег Бурлуцкий и многие другие.

Известные хоккеисты встретятся со сборной Пермского края. Игра начнется в 17:00.

Перед матчем в фойе УДС «Молот» в 15:00 начнется автограф- и фото сессия с участием легендарных хоккеистов. Также зрителей ждет развлекательная программа и другие активности.

Вход на мероприятия бесплатный.

Гала-матч приурочен к 70-летию первого успеха отечественных хоккеистов на международной арене. В 1954 году, на встрече в Стокгольме советские хоккеисты впервые завоевали титул чемпионов мира, победив со счетом 7:2. Этот хоккейный дебют становится первой в истории хоккея нашей страны значительной победой. Уже через два года, в 1956 году, сборная СССР завоевала первое олимпийское золото.

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#Спорт#Пермь#Хоккей#Удс молот#Хоккеисты
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