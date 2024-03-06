В Перми пройдет гала-матч с участием звезд мирового хоккея

Гала-матч приурочен к 70-летию первого успеха отечественных хоккеистов на международной арене. В 1954 году, на встрече в Стокгольме советские хоккеисты впервые завоевали титул чемпионов мира, победив со счетом 7:2. Этот хоккейный дебют становится первой в истории хоккея нашей страны значительной победой. Уже через два года, в 1956 году, сборная СССР завоевала первое олимпийское золото.