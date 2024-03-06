В Перми пройдет гала-матч с участием звезд мирового хоккея

Posted Сегодня, 04:27
Published Сегодня, 04:27
Modified Сегодня, 04:29
Updated Сегодня, 04:29
Легенды мирового хоккея 10 марта проведут в Перми гала-матч. Увидеть встречу можно на льду УДС «Молот», сообщают в краевом минспорта.
В составе команды «Легенда» на лед выйдут олимпийские чемпионы Вячеслав Фетисов, Сергей Бабинов, Андрей Коваленко, Владимир Мышкин, Виктор Шалимов, Евгений Давыдов, а также чемпионы мира и России Ирек Гимаев, Олег Бурлуцкий и многие другие.
Известные хоккеисты встретятся со сборной Пермского края. Игра начнется в 17:00.
Перед матчем в фойе УДС «Молот» в 15:00 начнется автограф- и фото сессия с участием легендарных хоккеистов. Также зрителей ждет развлекательная программа и другие активности.
Вход на мероприятия бесплатный.
Гала-матч приурочен к 70-летию первого успеха отечественных хоккеистов на международной арене. В 1954 году, на встрече в Стокгольме советские хоккеисты впервые завоевали титул чемпионов мира, победив со счетом 7:2. Этот хоккейный дебют становится первой в истории хоккея нашей страны значительной победой. Уже через два года, в 1956 году, сборная СССР завоевала первое олимпийское золото.