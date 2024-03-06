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Published Сегодня, 08:35

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В Перми в ТРК «Семья» расширят игровую зону за счет площади фойе кинотеатра

В Перми в ТРК «Семья» расширят игровую зону за счет площади фойе кинотеатра

6 марта 2024, 08:35
Фото: properm.ru
На работы уйдет около двух месяцев.

В марте в ТРК «Семья» начнутся работы по расширению игровой зоны на третьем этаже. Она увеличится на 450 кв м. за счет площадки, которую занимало фойе кинотеатра. Арендатором расширенной площадки останется Play Day. В ТРК отмечают, что в новой зоне усилят развивающе-обучающую сторону центра.

Новые аттракционы будут появляться поэтапно, основная часть развлекательного центра будет работать в это время. На обновление и расширение зоны Play Day уйдет около двух месяцев, работы стартуют после 10 марта.

Ранее в ТРК отмечали, что помимо расширения игровой зоны планируется обновить рестораны.

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#Недвижимость#Пермь#Трк семья#Развлечения
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