В Перми в ТРК «Семья» расширят игровую зону за счет площади фойе кинотеатра

Posted Сегодня, 08:35
Published Сегодня, 08:35
Modified Сегодня, 08:37
Updated Сегодня, 08:37
В марте в ТРК «Семья» начнутся работы по расширению игровой зоны на третьем этаже. Она увеличится на 450 кв м. за счет площадки, которую занимало фойе кинотеатра. Арендатором расширенной площадки останется Play Day. В ТРК отмечают, что в новой зоне усилят развивающе-обучающую сторону центра.
Новые аттракционы будут появляться поэтапно, основная часть развлекательного центра будет работать в это время. На обновление и расширение зоны Play Day уйдет около двух месяцев, работы стартуют после 10 марта.
Ранее в ТРК отмечали, что помимо расширения игровой зоны планируется обновить рестораны.