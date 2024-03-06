В Перми в ТРК «Семья» расширят игровую зону за счет площади фойе кинотеатра

В марте в ТРК «Семья» начнутся работы по расширению игровой зоны на третьем этаже. Она увеличится на 450 кв м. за счет площадки, которую занимало фойе кинотеатра. Арендатором расширенной площадки останется Play Day. В ТРК отмечают, что в новой зоне усилят развивающе-обучающую сторону центра.