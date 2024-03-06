В Перми за 15 миллионов продается заброшенный полицейский участок

Общая площадь земельного участка составляет 1800 км. м., площадь здания — 1245,5 кв. м. В 2000 году бывший полицейский участок был заброшен. Отдел правоохранительных органов переехал на улицу Генерала Довлатова. В течение нескольких лет недвижимость несколько раз пытались разобрать мародеры.