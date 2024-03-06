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В Перми за 15 миллионов продается заброшенный полицейский участок

В Перми за 15 миллионов продается заброшенный полицейский участок

6 марта 2024, 08:03
Фото: Авито
Несколько лет здание пытались разобрать мародеры.

В микрорайоне Гайва Перми продается заброшенный участок полиции за 15 млн рублей. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Авито. Согласно данным сайта ГИС-торги, помимо самого объекта, к продаже предлагаются размещенные на территории капитальные гаражи.

Общая площадь земельного участка составляет 1800 км. м., площадь здания — 1245,5 кв. м. В 2000 году бывший полицейский участок был заброшен. Отдел правоохранительных органов переехал на улицу Генерала Довлатова. В течение нескольких лет недвижимость несколько раз пытались разобрать мародеры.

Здание располагается на улице Писарева, 2 / Барнаульская 1.

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#Недвижимость#Пермь#Гайва#Земельный участок#Авито#Гаражи#Заброшенное здание#Полицейский участок#Барнаульская#Дом продается#Разборка здания#Мародеры#Улица Писарева
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