В Перми за 15 миллионов продается заброшенный полицейский участок

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
Modified Сегодня, 08:05
Updated Сегодня, 08:05
В микрорайоне Гайва Перми продается заброшенный участок полиции за 15 млн рублей. Об этом сообщает «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Авито. Согласно данным сайта ГИС-торги, помимо самого объекта, к продаже предлагаются размещенные на территории капитальные гаражи.
Общая площадь земельного участка составляет 1800 км. м., площадь здания — 1245,5 кв. м. В 2000 году бывший полицейский участок был заброшен. Отдел правоохранительных органов переехал на улицу Генерала Довлатова. В течение нескольких лет недвижимость несколько раз пытались разобрать мародеры.
Здание располагается на улице Писарева, 2 / Барнаульская 1.