В Перми завершается проект «Ледовый сезон»

Самыми популярными катками в этом году стали стадион «Гайва» (его посетили более 10 тысяч человек), стадион «Спутник» и стадион «Авангард» (посетило более 2 тысяч человек). Также в рамках проекта работали городские открытые катки «Победа», «Молния» и каток у «Гознака».