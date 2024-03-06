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В Перми завершается проект «Ледовый сезон»

В Перми завершается проект «Ледовый сезон»

6 марта 2024, 04:55
Фото: properm.ru
Благодаря ему воспользоваться муниципальными катками удалось 18 тысячам человек

В пятницу, 8 марта, в Перми завершится проект «Ледовый сезон». Об этом сообщает городской комитет по физической культуре и спорту.

С 15 декабря пермяки могли бесплатно посетить 6 муниципальных катков по вторникам, средам и пятницам с 20:00 до 22:00. По данным чиновников, за 32 дня работы проекта в бесплатные часы работы катки посетили более 18 тысяч человек.

Самыми популярными катками в этом году стали стадион «Гайва» (его посетили более 10 тысяч человек), стадион «Спутник» и стадион «Авангард» (посетило более 2 тысяч человек). Также в рамках проекта работали городские открытые катки «Победа», «Молния» и каток у «Гознака».

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#Спорт#Пермь#Каток#Ледовый каток#Бесплатный каток
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