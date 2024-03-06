В Перми завершили расследование дела о контрабанде архивов «Мемориала»*

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Published Сегодня, 10:05
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Ленинский районный суд сегодня, 6 марта, удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания в пермском СИЗО-1 главе «Центра исторической памяти» Александру Чернышову. Он будет находиться под стражей еще месяц — до 9 апреля. Прокуратура ходатайствовала о продлении ареста до передачи уголовного дела о попытке контрабанды культурных ценностей в суд.
Адвокат Чернышова Анастасия Шардакова ходатайствовала о назначении Чернышову более мягкой меры пресечения, поскольку следственные мероприятия уже завершены. Кроме того, по мнению защиты, Александр Чернышов сотрудничает со следствием и не предпринимал попыток скрыться от правосудия, поэтому его не нужно содержать под стражей в СИЗО. При рассмотрении ходатайства стало известно, что Чернышов полностью выполнил условия досудебного соглашения.
Как сообщает из зала суда журналист Properm.ru, дело рассматривает судья Марина Насибуллина. По словам прокурора Виталия Копылова, обстоятельства, по которым необходимо содержать Чернышова в СИЗО, не отпали. Поэтому гособвинение предложило продлить срок содержания обвиняемого под стражей до 9 апреля. При рассмотрении ходатайства судья Марина Насибуллина указала, что уголовное дело было возбуждено в отношении Александра Чернышова, Роберта Латыпова**, а также иных неустановленных лиц.
Александр Чернышов заявил, что не согласен с продлением срока содержания в СИЗО и попросил перевести его под домашний арест. Отвечая на вопросы адвоката, он сообщил, что не имеет счетов в банке. А после дня задержания в аэропорту Шереметьево, 5 мая прошлого года, Александр не знает, где находится его паспорт. На вопрос судьи, на какие средства Чернышов планировал через Турцию улететь в Европу, он рассказал, что мог получить безвозмездную поддержку шведской организации, которая бралась оплатить два месяца проживания в Европе.
Адвокат Анастасия Шардакова напомнила, что ее доверитель выполнял все требования следствия, и у него отпала необходимость скрыться. Также она отметила, что для технических мероприятий по передаче дела в суд требуется меньше времени, чем 30 суток, которые просит прокуратура. После изучения мнений сторон суд удалился в совещательную комнату для вынесения решения.
Обвинительное заключение в отношении Чернышова уже утверждено в прокуратуре Пермского края. Его расследованием занималось УФСБ по Пермскому краю. По информации журналиста Properm.ru, не исключено, что уголовное дело в отношении Чернышова будет рассматриваться в Индустриальном районном суде.
В отдельное производство выделено расследование по делу о попытке контрабанды культурных ценностей в отношении бывшего руководителя «Пермского Мемориала»* Роберта Латыпова**. Он пытается оспорить законность возбуждения в отношении него уголовного дела, ранее Ленинский районный суд отказал ему. 5 марта в инстанцию поступила апелляционная жалоба адвоката Инны Журавлевой.
Роберт Латыпов был объявлен в розыск минувшим летом, после того, как Чернышову и ему было предъявлено обвинение. Уголовное дело о попытке вывоза культурных ценностей — архивов «Пермского Мемориала» — за границу было возбуждено следственными органами ФСБ 11 мая 2023 года. По информации журналиста Properm.ru, сейчас его расследование завершено, стороны ознакомлены с материалами обвинительного заключения.
22 мая Ленинский районный суд избрал Чернышову меру пресечения, его отправили в СИЗО до 11 июля, сейчас его срок содержания в СИЗО ограничен 10 марта. Следствие УФСБ по Пермскому краю предъявило общественникам обвинение по ч. 3 ст. 30, п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ «Покушение на контрабанду культурных ценностей» и ходатайствовало об избрании меры пресечения. В ходатайстве о назначении меры пресечения было указано, что по экспертной оценке стоимость ценностей, которые хотели вывезти из России, составляют около 380 тыс. рублей.
Чернышова сняли с рейса в Стамбул и задержали 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Изначально суд в Истре ему вменил административный арест на 15 суток за хулиганство. Днем 20 мая его должны были выпустить из спецприемника, в этот же день он был задержан вновь и этапирован в Пермь. 21 мая ему предъявили обвинение уже по уголовному делу. Свою вину он признал в полной мере. Сейчас он находится в пермском СИЗО-1.
Следствие ФСБ полагает, что бывший руководитель пермского «Мемориала»* Роберт Латыпов и председатель местного «Центра исторической памяти» Александр Чернышов совершили попытку контрабандного вывоза из РФ в Германию архивных документов «Мемориала»*, которые представляют культурную и историческую ценность. Они действовали по предварительному сговору. В Перми в рамках расследования уголовного дела прошли обыски у ряда общественников. Роберт Латыпов в сентябре был объявлен следствием в международный розыск.
*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.
** Роберт Латыпов руководил «Пермским Мемориалом», в июне 2023 года его объявили в розыск как фигуранта уголовного дела. Сейчас он находится за границей России. 23 июня 2023 года Роскомнадзор внес его в перечень иностранных агентов.