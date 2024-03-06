В Перми завершили расследование дела о контрабанде архивов «Мемориала»*

Александр Чернышов заявил, что не согласен с продлением срока содержания в СИЗО и попросил перевести его под домашний арест. Отвечая на вопросы адвоката, он сообщил, что не имеет счетов в банке. А после дня задержания в аэропорту Шереметьево, 5 мая прошлого года, Александр не знает, где находится его паспорт. На вопрос судьи, на какие средства Чернышов планировал через Турцию улететь в Европу, он рассказал, что мог получить безвозмездную поддержку шведской организации, которая бралась оплатить два месяца проживания в Европе.