В Пермский край приехал главный пристав РФ Дмитрий Аристов

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
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Updated Сегодня, 11:37
В Пермский край приехал главный судебный пристав РФ генерал внутренней службы Дмитрий Аристов. Он провел рабочую встречу, на который был глава Прикамья Дмитрий Махонин, а также глава краевых приставов Абдул Алаудинов.
Аристов также посетил подразделения регионального ведомства и провел совещание с аппаратом ГУФССП России по Пермскому краю, где обсуждали результаты работы. О визите Дмитрия Аристова сообщили краевые власти.
Дмитрий Аристов родился в Соликамске 12 января 1972 года. С 1989 по 2008 годы служил на офицерских должностях в ВС СССР и РФ, в 2008 году его уволили в запас. Позже работал в Генпрокуратуре, Минюсте. Директором Федеральной службы судебных приставов стал с 20 марта 2017 года.