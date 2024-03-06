В Пермский край приехал главный пристав РФ Дмитрий Аристов

Дмитрий Аристов родился в Соликамске 12 января 1972 года. С 1989 по 2008 годы служил на офицерских должностях в ВС СССР и РФ, в 2008 году его уволили в запас. Позже работал в Генпрокуратуре, Минюсте. Директором Федеральной службы судебных приставов стал с 20 марта 2017 года.