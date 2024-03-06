В пермском деловом еженедельнике сменился главный редактор

Posted Сегодня, 16:46
Published Сегодня, 16:46
Modified Сегодня, 16:48
Updated Сегодня, 16:48
Главный редактор пермского делового еженедельника Business Class Владимир Владимиров покинул пост на этой неделе. Исполняющей обязанности главного редактора назначена журналист издания Кристина Суворова, сообщает «Коммерсант-Прикамье».
Владимир Владимиров подтвердил изданию свой уход с должности по собственному желанию, и мотивировал его «определенными разногласиями по внутренним процессам в издании». При этом он отметил, что «разошлись по-доброму», а «время, проведенное в редакции, было предельно насыщенным и интересным». Кристину Суворову Владимиров называет «одним из лучших журналистов в Перми прямо сейчас» и выражает уверенность в том, что «у нее все получится». На сайте издания информация о руководстве уже обновлена.
Владимир Владимиров продолжит руководить ООО «Агентство Интернет Коммуникаций», специализирующимся на веб-проектах (в числе реализованных компанией проектов — официальный сайт 300-летия Перми, сайты отеля «Урал» и Пермской целлюлозно-бумажной компании). Возможное возвращение в сферу СМИ Владимиров исключать не стал.
Владимир Владимиров возглавлял еженедельник с января 2023 года, когда он сменил на посту основателя Business Class Вадима Сковородина.