В пермском деловом еженедельнике сменился главный редактор

Владимир Владимиров подтвердил изданию свой уход с должности по собственному желанию, и мотивировал его «определенными разногласиями по внутренним процессам в издании». При этом он отметил, что «разошлись по-доброму», а «время, проведенное в редакции, было предельно насыщенным и интересным». Кристину Суворову Владимиров называет «одним из лучших журналистов в Перми прямо сейчас» и выражает уверенность в том, что «у нее все получится». На сайте издания информация о руководстве уже обновлена.