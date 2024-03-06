В Пермском крае под грудой снега обрушился козырек над входом в школу

Posted Сегодня, 04:40
Published Сегодня, 04:40
Modified Сегодня, 04:42
Updated Сегодня, 04:42
В Пермском крае в поселке Зюкайка обрушился козырек над входом в здание местной школы. Вероятно, конструкция обрушилась из-за большого количества снега — она не выдержала. Фотография появилась в соцсетях утром 5 марта. Видно, что территория возле козырька огорожена сигнальной лентой.
Через час после появления фотографий администрация Верещагинского округа пояснила, что конструкцию разобрали. В это время дети попадали в образовательное учреждение через запасной выход. При обрушении козырька никто не пострадал.