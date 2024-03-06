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В Пермском крае под грудой снега обрушился козырек над входом в школу

В Пермском крае под грудой снега обрушился козырек над входом в школу

6 марта 2024, 04:40
Фото: t.me/chp_59_perm
Детей в образовательное учреждение запускали через другой вход.

В Пермском крае в поселке Зюкайка обрушился козырек над входом в здание местной школы. Вероятно, конструкция обрушилась из-за большого количества снега — она не выдержала. Фотография появилась в соцсетях утром 5 марта. Видно, что территория возле козырька огорожена сигнальной лентой.

Через час после появления фотографий администрация Верещагинского округа пояснила, что конструкцию разобрали. В это время дети попадали в образовательное учреждение через запасной выход. При обрушении козырька никто не пострадал.

Так выглядел вход в школу после того, как козырек убралиТак выглядел вход в школу после того, как козырек убрали
Фото: t.me/chp_59_perm
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#Пермь#Детский мир#Образование#Школа
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