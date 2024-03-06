В полиции раскрыли, какую сумму украли мошенники у жителей Пермского края за год

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
В Пермском крае за 2023 года ущерб от преступлений, связанных с мошенничеством, составил 2,5 млрд рублей, об этом рассказал заместитель начальника отдела по раскрытию мошенничеств и имущественных преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий Антон Накохов.
Накохов во время прямого эфира пояснил, что одной из самых частых схем у мошенников остаются звонки с информацией о том, что деньги якобы находятся в опасности и их нужно перевести на безопасный счет. Он рекомендует не разговаривать с мошенниками, а если есть сомнения по поводу безопасности денег, то стоит позвонить в банк самостоятельно.
Звонки пермякам также поступают в мессенджеры, мошенники ставят на аватарки логотипы государственных учреждений, чтобы вызвать доверие у жертв.
Ранее в ЦБ отмечали, что за 2023 год банки отразили 34,8 млн попыток кибермошенников похитить деньги у граждан. При этом злоумышленникам удалось провести 1,17 млн успешных операций — это больше на 33%, чем в 2022 году. В итоге им удалось украсть у россиян 15,8 млрд рублей.