В полиции раскрыли, какую сумму украли мошенники у жителей Пермского края за год

Накохов во время прямого эфира пояснил, что одной из самых частых схем у мошенников остаются звонки с информацией о том, что деньги якобы находятся в опасности и их нужно перевести на безопасный счет. Он рекомендует не разговаривать с мошенниками, а если есть сомнения по поводу безопасности денег, то стоит позвонить в банк самостоятельно.