В поселке Губахинского округа простятся с убитым на СВО Алексеем Медведевым

В администрации Губахи сообщили о гибели военнослужащего на СВО. По данным пресс-службы властей, из военкомата пришло извещение о смерти Алексея Медведева. При этом о его возрасте, дате гибели и времени участии в СВО чиновники не сообщают. Церемония прощания с Медведевым состоится завтра, 7 марта, с 10:00 до 12:00 в школе поселка Шумихинский (ул. Мира, 19).