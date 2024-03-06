В поселке Губахинского округа простятся с убитым на СВО Алексеем Медведевым

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В администрации Губахи сообщили о гибели военнослужащего на СВО. По данным пресс-службы властей, из военкомата пришло извещение о смерти Алексея Медведева. При этом о его возрасте, дате гибели и времени участии в СВО чиновники не сообщают. Церемония прощания с Медведевым состоится завтра, 7 марта, с 10:00 до 12:00 в школе поселка Шумихинский (ул. Мира, 19).
СВО началась 24 февраля 2022 года, сроки ее завершения неизвестны. Осенью 2022 года была проведена частичная мобилизация. Данные о числе убитых со стороны России не разглашаются.