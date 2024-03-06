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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

В ходе СВО погиб военнослужащий из Губахинского округа Алексей Медведев

В поселке Губахинского округа простятся с убитым на СВО Алексеем Медведевым

6 марта 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney

В ходе СВО погиб военнослужащий из Губахинского округа Алексей Медведев

Власти не сообщили подробностей о жизни мужчины до СВО.

В администрации Губахи сообщили о гибели военнослужащего на СВО. По данным пресс-службы властей, из военкомата пришло извещение о смерти Алексея Медведева. При этом о его возрасте, дате гибели и времени участии в СВО чиновники не сообщают. Церемония прощания с Медведевым состоится завтра, 7 марта, с 10:00 до 12:00 в школе поселка Шумихинский (ул. Мира, 19).

СВО началась 24 февраля 2022 года, сроки ее завершения неизвестны. Осенью 2022 года была проведена частичная мобилизация. Данные о числе убитых со стороны России не разглашаются.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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