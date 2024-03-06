В Прикамье рост турпотока из других регионов составил 36%

Posted Сегодня, 11:14
Published Сегодня, 11:14
Modified Сегодня, 11:16
Updated Сегодня, 11:16
В Пермском крае рост туристического потока из других регионов составил 36%. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Теле2 макрорегиона «Урал». Наибольший рост райдеров из других городов пришелся на горнолыжные курорты «Жебреи» (53%), «Губаху» (37%) и «Такман» (35%). При этом «Такман» стал самым популярным курортом среди приезжих.
Чаще всего в Прикамье едут жители Свердловской области, Башкортостана, Удмуртии, Москвы и Татарстана. При этом 59% из них посещают регион с целью туризма, 16% — с деловыми целями, 14% — к родственникам в гости. Отмечается, что около 50% из них прибывают в Пермский край в составе туристических групп.