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В Прикамье рост турпотока из других регионов составил 36%

В Прикамье рост турпотока из других регионов составил 36%

6 марта 2024, 11:14
Самым популярным горнолыжным курортом среди райдеров из других регионов стал «Такман».
Сюжет
Туризм

В Пермском крае рост туристического потока из других регионов составил 36%. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на Теле2 макрорегиона «Урал». Наибольший рост райдеров из других городов пришелся на горнолыжные курорты «Жебреи» (53%), «Губаху» (37%) и «Такман» (35%). При этом «Такман» стал самым популярным курортом среди приезжих.

Чаще всего в Прикамье едут жители Свердловской области, Башкортостана, Удмуртии, Москвы и Татарстана. При этом 59% из них посещают регион с целью туризма, 16% — с деловыми целями, 14% — к родственникам в гости. Отмечается, что около 50% из них прибывают в Пермский край в составе туристических групп.

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#Пермский край#Туризм#Губаха#Удмуртия#Москва#Прикамье#Такман#Свердловская область#Жебреи#Татарстан#Башкортостан#Рост туристического потока#Горнолыжные курорты#Деловые цели#Гости#Туристические группы
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