В Соликамске утром сгорел автобус. В МЧС рассказали, почему мог возникнуть огонь

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В Соликамске утром 6 марта сгорел автобус. По данным МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре в Соликамске на улице Черняховского поступило в 8:28. На место выехали девять человек и две единицы техники.
После прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что возгорание произошло во время движения в моторном отсеке автобуса. На пожаре никто не погиб и не пострадал. В МЧС называют предварительную причину возникновения огня неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.