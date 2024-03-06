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В Соликамске утром 6 марта сгорел автобус

В Соликамске утром сгорел автобус. В МЧС рассказали, почему мог возникнуть огонь

6 марта 2024, 09:05
Фото: vk.com/bereznikisity

В Соликамске утром 6 марта сгорел автобус

На пожаре никто не пострадал.

В Соликамске утром 6 марта сгорел автобус. По данным МЧС России по Пермскому краю, сообщение о пожаре в Соликамске на улице Черняховского поступило в 8:28. На место выехали девять человек и две единицы техники.

После прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было установлено, что возгорание произошло во время движения в моторном отсеке автобуса. На пожаре никто не погиб и не пострадал. В МЧС называют предварительную причину возникновения огня неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Видео: vk.com/bereznikisity
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