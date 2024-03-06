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В Кировской области в начале марта погибли двое сотрудников ГИБДД Пермского края

В жестком ДТП в Кировской области погибли пермские полицейские

6 марта 2024, 03:13
Фото: vk.com/gibdd43

В Кировской области в начале марта погибли двое сотрудников ГИБДД Пермского края

В ГИБДД пока не называют причины аварии.
Сюжет
Дтп

В Кировской области в аварии погибли два сотрудника пермской полиции. По данным местной Госавтоинспекции, 1 марта в 16:40 на 751 км федеральной трассе «Кострома-Шарья-Киров-Пермь» столкнулись автомобили Toyota и КАМАЗ. В аварии погибли 46-летний водитель легкового автомобиля и 42-летняя пассажирка.

Судя по фотографиям, от Toyota практически ничего не осталось — одна из частей автомобиля находится под большегрузом. По данным издания «КП-Пермь», в легковом автомобиле были двое сотрудников ГИБДД Прикамья. Сестра погибшей рассказала, что пассажиркой была майор Альфия — она работала в правоохранительных органах с 2001 года. Похороны погибших запланированы на 6 марта.

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#Дтп#Пермь#Авария#Гибдд
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