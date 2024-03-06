В жестком ДТП в Кировской области погибли пермские полицейские

Судя по фотографиям, от Toyota практически ничего не осталось — одна из частей автомобиля находится под большегрузом. По данным издания «КП-Пермь», в легковом автомобиле были двое сотрудников ГИБДД Прикамья. Сестра погибшей рассказала, что пассажиркой была майор Альфия — она работала в правоохранительных органах с 2001 года. Похороны погибших запланированы на 6 марта.