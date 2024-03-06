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Парень 18-летней студентки, сбитой у ЦУМа в Перми, рассказал о девушке

«Я потерял душу». Парень студентки, сбитой у ЦУМа в Перми, рассказал о девушке

6 марта 2024, 02:57
Фото: Properm.ru / 59.RU

Парень 18-летней студентки, сбитой у ЦУМа в Перми, рассказал о девушке

Водителя, сбившего троих человек, задержали спустя два дня после аварии.
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Дтп

Парень 18-летней пермячки, которую сбил автомобиль возле ЦУМа, рассказал о погибшей. По словам Владислава, Полине было 18 лет, она училась на втором курсе Пермского института железнодорожного транспорта. После учебы должна была три года отработать по распределению на железной дороге.

Авария произошла 3 марта в 6:12. В этот момент девушка вместе с двумя друзьями возвращалась в общежитие — парни тоже пострадали в аварии, но остались живы.

Сам Владислав работает в Чусовом, он знал Полину давно, но встречаться они начали около двух лет назад. Парень описывает девушку как очень добрую, позитивную и целеустремленную.

«Полина была для меня душой и человеком, который давал мне сил двигаться дальше, зарабатывать больше, радовать и творить чудеса для нее. Всегда знала, что я помогу, знала, что может в любой момент положиться на меня. А я так и не смог уберечь ее, как обещал. Это тяжело, я потерял душу, и у меня ощущение, что умер в тот же день вместе с ней», — передает слова парня издания 59.RU.

Похороны пермячки прошли 5 марта. Мужчину, который сбил троих человек у ЦУМа, уже задержали. В ближайшее время ему должны избрать меру пресечения. Вероятно, его отправят в СИЗО на время расследования уголовного дела.

Видео: ЧП/ДТП Пермь
Погибла 18-летняя девушка. В Перми задержали водителя, сбившего троих человек у ЦУМа
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