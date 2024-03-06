За год в Пермском крае должны капитально отремонтировать 428 домов

При формировании актуальной программы капремонта учитывалось несколько критериев. Главным критерием было выполнение комплексного обследования почти 8 тыс. домов, которые находятся на счете регионального оператора. Вдобавок, необходимо было провести мониторинг технического состояния многоквартирных домов, которые находятся на спецсчете. Благодаря этому удалось определить состояние объектов, а также перечень работ, которые нужно выполнить.