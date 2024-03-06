За год в Пермском крае должны капитально отремонтировать 428 домов

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:48
В Пермском крае в 2024 году планируется капитальный ремонт 428 домов общей площадью 1,6 млн кв м. В пресс-службе краевого правительства говорят, что на 1 марта краевой Фонд капитального ремонта заключил контракты на выполнение уже 70% видов работ в многоквартирных домах. 100% контрактация запланирована к 1 июля.
После выполнения работ жилищные условия улучшатся у 50 тыс. жителей Прикамья, отмечают в краевом МинЖКХ. Эту программу планируется продолжать в ближайшие годы, до 2026 года предусмотрены различные работы на более 1 тыс. домов.
Работы запланированы в 30 округах, как в Перми, так и в других городах региона. Будут отремонтированы крыши, фасады, внутридомовые инженерные системы, поменяют лифты.
По словам директора краевого Фонда капремонта Владимира Хлебникова, поле выполнения капремонта на работы действует гарантийный срок — 5 лет. Подрядчик в течение этого времени должен будет устранить дефекты за свой счет.
По словам главы краевого МинЖКХ Артема Балахина, разные элемента дома имеют разный срок эксплуатации. Тепловые системы более долговечны, чем, например, крыша.
При формировании актуальной программы капремонта учитывалось несколько критериев. Главным критерием было выполнение комплексного обследования почти 8 тыс. домов, которые находятся на счете регионального оператора. Вдобавок, необходимо было провести мониторинг технического состояния многоквартирных домов, которые находятся на спецсчете. Благодаря этому удалось определить состояние объектов, а также перечень работ, которые нужно выполнить.