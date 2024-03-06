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Жительница Березников отсудила за некачественные окна более 380 тысяч рублей

Жительница Березников отсудила за некачественные окна более 380 тысяч рублей

6 марта 2024, 05:42
Фото: 1MI
Только арест счетов и наложение исполнительского сбора подтолкнуло подрядчика к выплате долга.

Судебные приставы взыскали с организации свыше 380 тыс. рублей за некачественные пластиковые окна. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.

Жительница Березников заключила с ООО «Теплые окна» договор на изготовление пластиковых окон. Обязательства по договору стороны выполнили, вот только после установки заказчица обнаружила на окнах царапины и отсутствие предусмотренной договором ламинации. По заключению независимой экспертизы выявленные дефекты имели производственный характер.

Так как досудебную претензию подрядчик проигнорировал, женщина обратилась в суд, который постановил расторгнуть договор подряда и взыскать в пользу истицы уплаченные по нему денежные средства, неустойку, компенсацию морального вреда, расходы на проведение экспертизы и оплату юридических услуг.

Исполнительный документ о взыскании с организации более 380 тыс рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов.

Несмотря на то, что руководство юридического лица было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства, в установленный срок обязательства исполнены не были. В связи с этим судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 27 тыс. рублей и наложен арест на счета должника в банках. Также директор был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда.

Благодаря принятым мерам вся сумма задолженности взыскана.

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#Общество#Суд#Приставы#Экономика#Березники#Брак
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