Жительница Березников отсудила за некачественные окна более 380 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Судебные приставы взыскали с организации свыше 380 тыс. рублей за некачественные пластиковые окна. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП по Пермскому краю.
Жительница Березников заключила с ООО «Теплые окна» договор на изготовление пластиковых окон. Обязательства по договору стороны выполнили, вот только после установки заказчица обнаружила на окнах царапины и отсутствие предусмотренной договором ламинации. По заключению независимой экспертизы выявленные дефекты имели производственный характер.
Так как досудебную претензию подрядчик проигнорировал, женщина обратилась в суд, который постановил расторгнуть договор подряда и взыскать в пользу истицы уплаченные по нему денежные средства, неустойку, компенсацию морального вреда, расходы на проведение экспертизы и оплату юридических услуг.
Исполнительный документ о взыскании с организации более 380 тыс рублей поступил на исполнение в отдел судебных приставов.
Несмотря на то, что руководство юридического лица было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства, в установленный срок обязательства исполнены не были. В связи с этим судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 27 тыс. рублей и наложен арест на счета должника в банках. Также директор был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда.
Благодаря принятым мерам вся сумма задолженности взыскана.