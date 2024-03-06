Жительница Березников отсудила за некачественные окна более 380 тысяч рублей

Несмотря на то, что руководство юридического лица было надлежащим образом уведомлено о возбуждении исполнительного производства, в установленный срок обязательства исполнены не были. В связи с этим судебным приставом было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере более 27 тыс. рублей и наложен арест на счета должника в банках. Также директор был предупрежден об уголовной ответственности по ст. 315 УК РФ за неисполнение решения суда.